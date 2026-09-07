비행기 이륙 직전 비상 슬라이드 전개…베테랑 승무원의 실수?

사진출처=더 선

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[스포츠조선 장종호 기자] 이륙을 준비하던 영국항공(British Airways) 여객기에서 비상탈출용 슬라이드가 갑자기 펼쳐지면서 3시간 넘게 운항이 지연되는 일이 발생했다. 황당하게도 선임 객실 승무원의 실수로 벌어진 일이었다. 항공사 측은 약 1억 8000만원의 손실이 발생한 것으로 파악하고 있다.

영국 매체 더 선에 따르면 지난 4일(현지시각) 밤 캐나다 몬트리올에서 영국 런던 히드로공항으로 출발할 예정이던 영국항공 여객기 BA94편의 뒤쪽 출입문에서 갑자기 비상 슬라이드가 지상으로 펼쳐졌다.

슬라이드는 항공기 옆에 서 있던 지상 조업용 차량 위로 전개됐으며, 다행히 차량이 전복되거나 현장에 있던 작업자가 다치는 사고로 이어지지는 않은 것으로 알려졌다.

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더 선은 선임 객실 승무원이 실수로 비상 슬라이드를 작동시킨 것으로 전하면서 항공사 내부에서도 이번 사고를 황당한 실수로 받아들이고 있다고 보도했다.

이 여파로 해당 항공편의 출발은 당초 예정 시간보다 약 3시간 30분 늦어졌다.

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영국항공은 "여행 일정이 지연된 고객들에게 사과했다"고 밝혔다. 또한 해당 사고가 발생한 이유에 대해 조사 중인 것으로 알려졌다.

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한편 이번 사고로 영국항공 측에 약 10만 파운드(약 1억 8000만원)의 수리비가 발생한 것으로 추정됐다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com