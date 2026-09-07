"중입자치료, 4기 소수전이 폐암까지 확대 예정"…질병 진행 위험 43%·사망 위험 38% 감소

[스포츠조선 장종호 기자] 중입자치료가 초기 폐암을 넘어 암이 다른 장기로 전이됐지만 전이 병변 수가 많지 않은 4기 폐암으로 치료 영역을 넓힌다. 연세암병원은 초기 비소세포폐암을 중심으로 시행해 온 중입자치료를 4기 '소수전이(oligometastasis)' 폐암 환자에게도 확대할 계획이라고 7일 밝혔다.

폐암은 다른 장기로 전이되면 4기로 분류한다. 하지만 같은 4기라도 암이 여러 장기에 광범위하게 퍼진 경우와 병변 몇 개에만 제한적으로 전이된 경우는 치료 전략이 달라질 수 있다.

최근에는 전이 병변이 많지 않은 소수전이 폐암은 항암제나 표적치료제와 같은 전신치료와 동시에 원발암과 전이된 암을 방사선치료로 제거하는 '국소치료'가 환자의 생존기간을 늘릴 수 있다는 연구 결과가 이어지고 있다.

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전신·국소 병행치료는 EGFR 유전자 변이가 있는 폐암에서 효과가 확인되고 있다. 해외에서 발표한 다기관 3상 임상연구에서는 EGFR 표적치료제와 함께 원발암과 전이 병변에 방사선치료를 시행했을 때 암이 진행하지 않는 기간인 무진행생존기간이 12.5개월에서 20.2개월로 늘었다. 전체생존기간 역시 17.4개월에서 25.5개월로 연장됐다.

또 다른 3상 임상연구에서도 표적치료와 함께 흉부 방사선치료를 받은 환자 무진행생존기간은 10.6개월에서 17.1개월로, 전체생존기간은 26.2개월에서 34.4개월로 늘었다. 질병 진행 위험은 43%, 사망 위험은 38% 감소했다.

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국내에서도 연세암병원이 다기관 2상 연구를 통해 이러한 치료 전략의 가능성을 확인했다. EGFR 변이가 있는 소수전이 폐암 환자에게 3세대 표적치료제 레이저티닙과 암 부위에 방사선을 집중적으로 조사하는 체부정위적방사선치료를 함께 시행한 결과, 무진행생존기간 중앙값은 34개월이었다. 심각한 수준인 3등급 이상의 방사선폐렴은 발생하지 않았다.

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연세암병원은 이러한 연구 결과를 바탕으로 중입자치료를 소수전이 폐암의 새로운 국소치료 방법으로 활용할 계획이다.

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고령이거나 폐기능이 떨어져 기존 방사선치료에 부담이 컸던 환자에게 새롭게 적용한다. 간질성폐질환이나 특발성폐섬유증을 동반한 환자는 방사선치료 후 폐에 염증이 생기는 방사선폐렴이나 기존 폐질환이 악화할 위험이 있어 적극적인 치료가 어려웠다. 중입자치료는 암세포에 강력한 에너지를 집중하면서 주변 정상 조직에 전달되는 방사선량을 줄일 수 있다. 정상 폐뿐만 아니라 심장과 식도 등 다른 장기도 해당한다.

김경환 방사선종양학과 교수는 "연세암병원 중입자치료센터는 우선 EGFR 변이 등 전신치료 효과가 우수하고 장기 생존을 기대할 수 있는 소수전이 폐암 환자를 중심으로 중입자치료 적용 범위를 확대할 예정"이라며 "치료 환자의 임상 데이터를 지속적으로 축적해 4기 폐암에서 중입자치료의 효과와 역할을 구체화해 나갈 계획"이라고 밝혔다.

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김혜련 폐암센터장은 "4기 폐암도 전이 범위와 환자 상태에 따라 적극적인 국소치료를 병행하며 장기 생존을 기대할 수 있는 환자들이 있다"며 "수술과 항암·표적치료, 방사선치료에 중입자치료까지 유기적으로 연계해 환자별 최적의 치료 전략을 제시해 나가겠다"고 말했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com