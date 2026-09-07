IPARK현대산업개발, 미래 건설기술 발굴...‘2026 IPARK 기술제안 공모전’ 시상

제공=IPARK현대산업개발

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IPARK현대산업개발이 중소기업과의 상생 협력을 강화하고 미래 건설산업을 선도할 우수기술을 발굴하기 위해 마련한 2026 IPARK 기술제안 공모전의 우수기술을 선정하고 지난 4일 포니정홀에서 시상식을 개최했다고 밝혔다.

올해로 6회째를 맞은 이번 공모전은 Construction, Reimagined를 주제로 신기술·신공법을 비롯해 AI, 빅데이터, IT 플랫폼, 드론, IoT, 센서, BIM 등 스마트 건설 기술(DX·AX) 분야를 대상으로 진행됐다.

지난 2020년부터 기술제안 공모전을 운영하며 협력기업과 함께 건설 현장에 적용할 수 있는 우수기술을 지속적으로 발굴하고 있으며, 신기술·신공법뿐만 아니라 AI, 빅데이터, IoT, BIM 등 스마트 건설 분야로 공모 범위를 확대해 건설산업의 기술 경쟁력 강화와 협력기업과의 동반성장을 추진하고 있다.

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이번 공모전에는 총 114건의 기술 제안이 접수됐으며, 서류심사와 최종 프레젠테이션 심사를 거쳐 대상 1개 기업, 최우수상 1개 기업, 우수상 2개 기업 등 총 4개 기업이 선정됐다.

대상에는 ㈜셈페르엠이 선정됐다.

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셈페르엠은 도심 고밀도 공동주택 및 건축사업을 위한 MPSystem 기반 지하 공간 최적화 스마트 주차 인프라 기술을 제안했다.

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최우수상은 ㈜마젠타로보틱스가 수상했다.

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마젠타로보틱스는 Physical AI 기반 자율 도장 로봇 기술을 선보이며 AI를 활용한 건설 현장 자동화의 가능성을 제시했다.

우수상에는 미진정공㈜과 제이페이퍼㈜가 각각 선정됐다.

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미진정공은 G/F(갱폼) 낙하 방지 시스템을, 제이페이퍼는 습식 종이테이프를 활용한 크랙 방지, 보수 및 이음매 보수 기술을 제안했다.

수상 기업에는 상패와 함께 성과공유제(공동기술개발) 방식의 PoC(실증) 추진비를 지원한다.

지원 규모는 대상 최대 5,000만 원 등이며, 선정된 기업의 기술은 향후 현장 PoC 기획을 거쳐 실제 현장에 적용될 예정이다.

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IPARK현대산업개발은 현장 실증을 통해 각 기술의 효과와 사업성을 검증하고, 적용 가능성이 확인된 우수기술은 실제 현장으로 적용 범위를 확대해 나갈 계획이다.

IPARK현대산업개발 관계자는 "올해도 우수한 기술력과 혁신적인 아이디어를 보유한 기업들이 다수 참여해 건설산업의 미래를 함께 고민하는 뜻깊은 자리가 됐다"며 "선정된 기업들이 실제 현장에서 기술을 검증하고 성과를 창출할 수 있도록 적극 지원하고, 앞으로도 협력기업과의 상생을 기반으로 기술 협력을 지속 확대해 나가겠다"고 말했다.