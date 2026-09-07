정보만 고쳐도 괌 항공권…대한항공 숨은 마일리지 찾기 선보여

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대한항공이 스카이패스 회원정보를 업데이트하면 괌 왕복 항공권 등을 받을 수 있는 프로모션을 진행한다.

7일 대한항공에 따르면 숨은 마일리지 찾기 프로모션을 10월 31일까지 진행한다. 회원번호가 여러 개인 고객은 '회원번호 통합 신청'을 통해 사용하지 않던 회원번호의 마일리지를 현재 사용하는 번호로 합산할 수 있다. 휴대전화 번호나 이메일 주소가 바뀐 회원은 '연락처 업데이트'를 통해 정보를 변경하면 된다.

경품은 괌 항공권을 비롯해 치킨·햄버거 세트 등이다. 1등 한 명에게는 괌 프레스티지석 왕복 항공권 2매를 준다. 괌 일반석 왕복 항공권 2매는 3명에게 제공한다. 이 밖에 치킨 세트 100개, 햄버거 세트 200개도 추첨을 통해 증정한다.

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대한항공 홈페이지나 모바일 앱 메인 화면의 '숨은 마일리지 찾기' 메뉴에서 회원번호 통합 또는 연락처 업데이트를 하면 응모할 수 있다. 두 가지를 모두 진행하면 당첨 확률이 높아진다. 당첨자는 11월 10일 대한항공 홈페이지에서 발표될 예정이다.

김세형 기자 fax123@sportschosun.com