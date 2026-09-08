"대학생 잡아라"… 캠퍼스 파고드는 체험·응원·ESG 마케팅

대학 축제와 개강 시즌을 맞아 대학생을 겨냥한 마케팅이 한창이다. 단순히 제품을 알리는 데 그치지 않고 대학생들의 일상과 관심사를 반영한 체험형 이벤트부터 응원, 봉사활동까지 다양한 방식으로 캠퍼스와 접점을 확대하는 모습이다.

◇티젠의 대학생 댄스 크루 응원 이벤트. 사진제공=티젠

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건강음료 전문기업 티젠(TEAZEN)은 대학교 축제 시즌을 앞두고 땀 흘리며 무대를 준비하는 대학생 댄스 크루를 응원하기 위한 이벤트를 진행한다.

이번 이벤트는 대학교 축제 무대를 위해 연습에 매진하고 있는 대학생 댄스 크루에게 티젠 콤부차 이온을 제공하고, 댄서들의 뜨거운 열정과 순간을 함께 응원하기 위해 마련됐다. '티젠 콤부차 이온'은 제주 용암해수 미네랄로 완성한 데일리 수분 솔루션으로 일상 속 수분과 전해질을 간편하게 보충할 수 있는 분말 이온 제품이다.

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티젠은 공식 인스타그램 계정에서 9월 11일까지 대학생 댄스 크루들의 응모를 받아 총 10팀을 선정, 크루 전원에게 '티젠 콤부차 이온 10스틱' 제품을 제공한다. 선정된 크루는 연습실이나 무대 등에서 콤부차 이온과 함께한 모습을 촬영해 인증하는 미션에 참여하게 된다. 연습을 마친 뒤 팀원들과 함께 제품을 즐기는 모습이나 무대에서 제품과 함께 포즈를 취하는 모습 등 자유로운 방식으로 참여할 수 있다. 미션을 완료한 모든 팀에게는 콤부차 이온 10스틱 제품을 추가로 증정하고 우수 크루를 선정해 1등 팀에는 20만원, 2등과 3등 팀에는 각각 10만원 상당의 크루 회식용 배달 상품권을 제공한다.

◇남양유업 단백질 쉐이크 테이크핏 브레드밀. 사진제공=남양유업

남양유업은 대학생 대상 '테이크핏 브레드밀' 체험 이벤트를 진행한다. '테이크핏 브레드밀'은 최대 24g의 단백질을 함유한 단백질 쉐이크로, 바쁜 등굣길이나 수업 전후 간편하게 즐길 수 있는 제품이다. 8일까지 남양유업 공식 인스타그램을 팔로우한 뒤 대학생에게 추천하고 싶은 브레드밀 플레이버와 이유를 댓글로 남기면 된다. 추첨을 통해 10명에게 다양한 플레이버로 구성된 '테이크핏 브레드밀 스타터팩'을 증정하며, 당첨자는 오는 15일 발표한다.

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치킨 프랜차이즈 멕시카나는 9월 개학 시즌을 맞아 '멕시크루 2기'를 새롭게 출범했다. '멕시크루 2기'는 동아방송예술대학교 광고크리에이티브과 권현상 교수의 지도 아래 운영되는 산학협력 형태의 MZ세대 대학생 봉사단이다. 멕시크루 2기 단원들은 향후 농가 일손 돕기, 유기견 돌봄, 환경 보호 캠페인 및 플로깅, 지역 복지관 봉사 등 다채로운 나눔 활동을 전개할 예정이다. 특히 대학생들의 참신한 시각과 아이디어를 바탕으로 기업의 ESG 경영 가치를 현장에서 직접 실천해 나갈 계획이다. 앞서 1기 멕시크루 단원들도 서해 최전방 소이작도 해군 장병 응원, 빗물받이 정비 봉사활동 등 다양한 활동을 이어간 바 있다.

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업계 관계자는 "최근 식음료업계의 대학생 마케팅은 단순히 제품을 알리는 데 그치지 않고, 대학생들의 실제 생활과 관심사를 반영한 다양한 브랜드 경험을 제공하는 방향으로 변화하고 있다"며 "건강과 운동, 문화와 취미, 사회적 가치 등 대학생들이 관심을 갖는 영역에서 자연스럽게 소통하고, SNS 콘텐츠나 봉사활동 등으로 경험을 확장하며 젊은 소비자와 장기적인 관계를 구축하려는 움직임이 이어지고 있다"고 말했다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com