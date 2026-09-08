'파이' 커진 글로벌 프리미엄 애슬레저 시장…알로요가·뷰오리, 룰루레몬에 도전장

◇룰루레몬의 요가 캠페인 행사 '스페이스 투 필(Space to feel)'. 사진제공=룰루레몬

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러닝·요가 등 스포츠를 즐기는 인구가 늘면서 운동은 물론 일상복으로도 활용할 수 있는 애슬레저 의류 수요가 증가하고 있다.

시장조사업체 포춘비즈니스인사이트에 따르면 전 세계 애슬레저 시장 규모는 2025년 3686억1000만 달러에서 연평균 9.7% 성장해 2034년 8447억7000만 달러에 달할 전망이다. 국내 시장 역시 연평균 11%의 가파른 성장세를 보이고 있다. 퓨처마켓인사이트는 국내 애슬레저 시장이 2015년 약 4000억원에서 지난해 1조570억원으로 성장했으며, 2034년에는 약 10조원 규모에 이를 것으로 예상했다. 시장 성장 배경으로는 웰니스 트렌드와 더불어 레깅스 중심이던 제품군이 러닝웨어·테니스·골프웨어·워크레저(사무실용 애슬레저) 등으로 확대되며 소비자의 선택지가 넓어진 점이 꼽힌다.

국내에서는 토종 빅2 브랜드인 젝시믹스와 안다르가 대중성과 카테고리 확장을 앞세우는 가운데 글로벌 프리미엄 브랜드 간 경쟁도 본격화하고 있다. 캐나다 밴쿠버에서 시작된 '요가복의 샤넬' 룰루레몬이 주춤한 사이 미국 캘리포니아 출신 '알로요가'와 '뷰오리'가 20~30대와 남성 소비자를 적극 공략하며 새바람을 일으키고 있다.

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◇룰루레몬 앰배서더 댄서 립제이. 사진제공=룰루레몬

◇룰루레몬 '투게더 위 그로우(Together We Grow)' 캠페인 앰배서더 아모띠. 사진제공=룰루레몬

'1998년생 공룡' 룰루레몬은 성장 둔화와 미국 시장 경쟁 심화에 대응해 쇄신에 나섰다. 기존 CEO 캘빈 맥도날드가 지난 1월 물러났고, 나이키 출신 하이디 오닐이 9월 8일(현지시각)부터 후임 CEO를 맡는다. 지난해 글로벌 매출은 111억 2600만 달러로 전년 대비 4.9% 증가했지만, 성장률은 2023년 18.6%, 2024년 10.1%에서 크게 낮아졌다. 2023년 말 약 619억 달러였던 시가총액도 지난 9월 4일 나스닥 종가 기준 111억 달러 수준까지 떨어졌다. 특히 올해 2분기 매출이 4% 감소했다는 9월 3일 실적 발표 직후인 9월 4일 주가가 하루 만에 17.38% 급락하며, 2018년 수준인 100.61달러를 기록하기도 했다.

◇최근 리뉴얼 오픈한 룰루레몬 청담 스토어. 사진제공=룰루레몬

룰루레몬의 전 세계 매장은 2026년 8월 2일 기준 825개로, 미국(380개)이 가장 많다. 올해 진출 10주년을 맞은 한국에서는 2026년 9월 기준 총 26개의 매장을 운영 중이다.

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국내 실적은 여전히 성장세다. 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 룰루레몬의 지난해(2025년 2월 1일~2026년 1월 31일) 매출은 2196억원으로 전년(1567억원)보다 40.2% 증가했다. 안다르(2987억원), 젝시믹스(2741억원)에 이은 국내 3위다. 알로요가의 국내 직진출 이후 경쟁 심화에 대응한 마케팅 투자 등으로 비용 부담이 커졌지만, 매출 성장에 힘입어 영업이익률은 4.1%에서 5.2%로 개선됐다.

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카테고리와 고객층 확대도 진행 중이다. 지난달 31일 국내 첫 매장인 청담 스토어를 '커뮤니티 허브'로 리뉴얼했으며, 요가·트레이닝·러닝 외에 골프·테니스·데일리웨어·풋웨어까지 제품군을 넓혔다. 특히 남성복 강화에 힘을 주는 모습이다. 청담 스토어 남성 전용층과 최근 신세계백화점 강남점에서 진행한 남성 전용 팝업스토어가 그 예다. 앰배서더 역시 크로스핏 선수 아모띠·최승연, 댄서 립제이, 골프 선수 이민우, F1 드라이버 루이스 해밀턴, 테니스 선수 프란시스 티아포 등으로 폭을 넓혔다.

◇현대백화점 목동점에 최근 입점한 알로요가의'알로'. 알로 브랜드명은 Air(공기), Land(땅), Ocean(바다)의 앞 글자를 따왔다. 사진제공=현대백화점

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2007년 론칭한 알로요가는 셀럽과 인플루언서를 활용해 운동복을 패션 브랜드로 확장하는 'Studio to Street' 전략을 펼쳐왔다. 켄달 제너·지지 하디드·헤일리 비버·테일러 스위프트 등의 착장을 SNS와 파파라치 컷으로 노출하며, '요가복의 에르메스'라는 프리미엄 이미지를 구축했다. BTS 진과 블랙핑크 지수도 글로벌 앰배서더로 활동 중이다. SNS에 민감한 20~30대 여성 소비자를 중심으로 '럭셔리 라이프스타일 브랜드'로 자리 잡았다는 평가다.

비상장사인 알로요가의 글로벌 연매출은 온·오프라인 통합 약 10억~12억 달러 수준으로 알려져 있으며, 기업가치는 2023년 약 100억 달러로 평가된 바 있다. 2017년 미국 베벌리힐스에 첫 플래그십 매장을 연 이후 매장을 공격적으로 확대해 2026년 기준 전 세계 약 170여 개 매장을 운영하고 있다. 미국(60여 개)을 중심으로 한국·영국·프랑스·중국·캐나다 등으로 확장 중이다. 국내에서는 지난해 7월 오픈한 아시아 최초 플래그십스토어 도산점과 한남 직영점, 롯데 본점·잠실점, 더현대 서울, 현대백화점 목동점 등 총 6개 점포를 운영하고 있다. 백화점 입점 점포 매출은 월 10억원을 웃도는 것으로 알려졌으며, 도산점은 오픈 첫 달 74억원의 매출을 올려 글로벌 전체 매장 중 최고 실적을 기록했다.

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◇뷰오리가 지난달 성수동에서 진행한 팝업스토어. 사진제공=신세계인터내셔날

◇뷰오리가 지난달 성수동에서 진행한 팝업스토어. 사진제공=신세계인터내셔날

◇뷰오리. 사진제공=신세계인터내셔날

뷰오리는 회계사이자 모델 출신인 조 쿠들라가 2016년 샌디에이고 북부 엔시니타스에 첫 플래그십 매장을 열며 시작했다. 기존 프리미엄 시장에서 부족했던 남성용 운동복 겸 일상복을 공략해 '남성을 위한 룰루레몬'이라는 별칭을 얻었고, 2018년 여성 라인을 출시하며 성장했다. 기업가치는 2024년 55억 달러로 평가됐으며, 올해 상반기 글로벌 매장을 100개 이상으로 확대하고 IPO를 추진 중인 것으로 알려졌다. 신세계인터내셔날이 유통을 맡은 국내에서는 백화점과 복합쇼핑몰에서 5개 점포를 운영하고 있으며, 지난달에는 성수동에서 팝업스토어를 열기도 했다.

신세계인터내셔날 관계자는 "자체 개발 소재인 드림니트가 입소문을 타면서 고객층이 확대되고 있다"며 "한국 매출 비중은 여성 60%, 남성 40%로 여성 고객이 더 많다"고 말했다.

관련 업계에서는 알로요가와 뷰오리 등 신규 프리미엄 브랜드의 등장이 애슬레저 시장의 성장 가능성을 보여주는 동시에 경쟁을 더욱 심화시키는 요인으로 보고 있다. 백화점업계 관계자는 "입문자들에게는 룰루레몬이 여전히 위시리스트 맨 위에 있지만, 알로와 뷰오리를 찾는 고객 대부분은 이미 룰루레몬을 경험한 소비자"라며 "새로운 경험을 위해 다른 브랜드를 구매하는 수요가 늘고 있다"고 전했다.

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패션업계 관계자는 "국내 패션 시장의 성장세가 둔화된 것과 달리 애슬레저는 견조한 상승세를 보이고 있다"며 "고가 애슬레저 브랜드들이 일상복으로 제품군을 확대하면서 활용도가 높아졌고, 이에 따라 소비자들의 구매 부담도 낮아졌다"고 말했다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com