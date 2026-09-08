[SC 헬스칼럼] 망막박리, 노화 현상 아니라 응급 신호일 수 있다

아침에 눈을 떴는데 한쪽 시야에 검은 커튼이 드리운 것처럼 보인다면, 또는 눈앞에 날파리 같은 것이 갑자기 많아졌다면 어떻게 해야 할까. 대부분은 며칠 지나면 괜찮아지겠거니 하고 넘긴다. 그러나 이런 증상은 단순한 노화 현상이 아니라 망막박리의 초기 신호일 수 있어 주의를 기울여야 한다.

망막은 눈을 카메라에 비유하면 필름이나 이미지센서에 해당하는 조직이다. 빛을 받아들여 그 정보를 뇌로 전달함으로써 사물을 볼 수 있게 하는 핵심 신경조직이며, 눈 안쪽 벽에 얇게 붙어 있다. 망막박리는 이 망막이 원래 자리에서 떨어져 나가는 질환이다. 벽지 뒤로 물이 스며들면 벽지가 들뜨는 것처럼, 망막 아래로 액체가 스며들면서 망막이 떨어지는 것이다. 망막이 떨어지면 산소와 영양분 공급이 끊기고, 치료 시기를 놓치면 망막 기능이 손상되어 시력이 크게 저하될 수 있다.

망막박리는 원인에 따라 세 가지로 구분된다.

Advertisement

가장 흔한 형태는 '열공망막박리'로, 망막에 작은 구멍이나 찢어진 틈이 생기고 그 틈으로 안구 내 액체가 유입되면서 발생한다.

두 번째는 '견인망막박리'로, 당뇨망막병증 등에서 섬유조직이 망막을 안쪽으로 잡아당기면서 생긴다. 세 번째는 '삼출망막박리'로, 망막에 구멍은 없지만 염증이나 종양으로 인해 망막 아래에 액체가 고이면서 발생한다. 원인이 서로 다른 만큼 정확한 검사를 통해 유형을 확인하고 그에 맞는 치료를 진행하는 것이 중요하다.

Advertisement

망막박리를 나이 든 사람만의 질환으로 여기는 경우가 많지만, 이는 정확한 이해가 아니다.

Advertisement

고도근시가 있다면 젊은 나이에도 망막박리가 발생할 수 있다. 눈 안에는 유리체라는 투명한 젤리 형태의 물질이 있는데, 젊을 때는 망막을 안정적으로 받쳐주지만 나이가 들면서 점차 물처럼 변하며 줄어든다. 이 과정에서 유리체가 망막에서 분리되는데, 망막이 약해지거나 망막과 단단히 붙어 있던 부위가 있으면 함께 잡아당겨지면서 망막에 작은 열공이 생길 수 있다. 그 틈으로 액체가 들어가면 앞서 설명한 열공망막박리로 이어진다.

Advertisement

고도근시에서 이런 현상이 더 쉽게 발생하는 이유는 눈의 구조와 관련이 있다.

고도근시는 단순히 안경 도수가 높은 상태를 의미하지 않으며, 대개는 눈의 길이 자체가 정상보다 길어진 상태를 뜻한다. 풍선을 길게 늘이면 표면이 얇아지듯, 눈이 길어질수록 망막도 함께 얇아지고 약해질 수 있다. 여기에 유리체 변화까지 정상보다 이른 나이에 시작되는 경우가 많아, 얇아진 망막이 잡아당겨지기 쉬운 상태가 된다. 따라서 고도근시가 있다면 나이와 무관하게 정기적인 망막 검사를 통해 주변부 망막의 상태를 확인할 필요가 있다.

Advertisement

이 밖에도 망막박리 위험을 높이는 요인은 여러 가지다. 나이에 따른 자연스러운 유리체 변화, 백내장수술을 포함한 안과수술 과거력, 눈 외상, 반대쪽 눈의 망막박리 경험이나 가족력 등이 대표적이다. 다만 이러한 위험요인이 있다고 해서 반드시 망막박리가 발생하는 것은 아니다. 오히려 중요한 것은 위험요인을 인지하고, 초기 증상이 나타났을 때 즉시 병원을 찾는 것이 가장 중요하다. 도움말=전주 온누리안과병원 망막센터 송용연 원장