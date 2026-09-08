식당 테이블에서 아이 소변보게 하다니…직원은 "막을 권한 없다" 황당

사진출처=더우인, 웨이보

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[스포츠조선 장종호 기자] 중국의 한 유명 회전초밥 전문점에서 한 어머니가 식사 중인 테이블에서 아이에게 소변을 보게 한 사실이 알려져 공분을 사고 있다. 당시 주변에 있던 직원이 두 차례 현장을 지나갔지만 제지하지 않았다는 목격담까지 나오면서 식당 측의 고객 응대와 직원 대응 체계를 놓고 비판이 이어지고 있다.

하이바오신문 등 중국 매체들에 따르면 3일 저녁 베이징 하이뎬구 다웨청에 있는 일본계 회전초밥 체인 '스시로' 매장에서 해당 장면이 목격됐다.

당시 현장에 있던 왕 모씨는 옆자리에서 식사하던 남자아이가 엄마에게 '화장실에 가고 싶다'고 말하는 것을 들었다고 전했다.

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이후 엄마는 아이를 화장실에 데려가는 대신 컵을 가져와 테이블 주변에서 소변을 보게 했다고 왕씨는 주장했다.

그는 당시 상황을 영상으로 촬영했다면서 아이가 소변을 보는 동안 직원이 두 차례 해당 테이블 주변을 지나갔지만 아무런 제지를 하지 않았다고 전했다.

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왕씨가 이후 직원에게 왜 제지하지 않았느냐고 묻자 해당 직원은 이런 행동을 막을 권한이 없다는 취지로 답한 것으로 전해졌다.

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현장 목격담에 따르면 아이가 소변을 본 뒤에는 보호자가 사용한 컵을 바닥에 내려놓았고, 아이가 "누가 레몬물 마실 사람?"이라는 장난을 했다는 주장도 나왔다.

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논란이 확산되자 해당 매장 측은 당시 상황을 파악한 뒤 해당 가족의 자리를 다른 곳으로 옮겼으며, 아이가 소변을 본 좌석과 주변을 소독했다고 밝혔다. 또한 해당 고객이 사용한 식기류 역시 폐기했다고 전했다.

다만 스시로 측은 직원이 처음부터 상황을 인지하지 못한 이유에 대해서는 당시 고객이 일부 가리고 있어 이상 상황을 즉시 발견하지 못했다는 취지로 해명했다. 이후 상황을 알고 나서 조치를 했다고 밝혔다.

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장종호 기자 bellho@sportschosun.com