경륜경정총괄본부, 광명·하남 스포츠 꿈나무에 8500만원 지원

경륜경정총괄본부는 4일 광명스피돔에서 학생운동부 스포츠 꿈나무를 위해 4740만 원을 전달했다. 사진제공=국민체육진흥공단

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서울올림픽기념국민체육진흥공단 경륜경정총괄본부가 광명과 하남 지역 스포츠 꿈나무를 위해 총 8500만원을 지원한다.

경륜경정총괄본부는 지난 4일 광명스피돔에서 광명시체육회에 학교 운동부 스포츠 꿈나무 서포터 지원사업 기부금 4740만원을 전달했다. 오는 12일 서울올림픽기념 마라톤대회 '88 RUN' 개회식에서는 하남 지역 학생운동부 지원을 위해 3760만원을 기부할 예정이다.

이번 지원은 지역 스포츠 꿈나무들의 훈련 환경을 개선하고 보다 안정적인 환경에서 운동을 이어갈 수 있도록 돕기 위해 마련됐다.

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광명에서는 지역 초·중·고등학교 운동부와 G-스포츠클럽 선수 35명을 대상으로 발·자세·중심 근력 통합 분석을 지원하는 등 체계적인 선수 관리에 나선다.

하남에서는 지역 학교 운동부에 경기복과 훈련복, 훈련 장비와 물품 등을 지원한다. 학생 선수들을 대상으로 맞춤형 발·자세·중심 근력 분석 프로그램도 운영할 예정이다.

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최우녕 경륜경정총괄본부장은 "광명과 하남의 학생 선수들이 자신의 꿈을 향해 마음껏 도전할 수 있도록 돕는 것이 이번 사업의 가장 큰 의미"라며 "앞으로도 지역사회와 함께 스포츠 꿈나무들이 성장할 수 있는 다양한 지원을 이어가겠다"고 말했다.

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한편 경륜경정총괄본부는 경륜·경정 사업을 통해 지역사회를 대상으로 한 사회공헌활동을 이어가고 있다.

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문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com