김효년 2연패냐, 새 챔피언 탄생이냐…서울올림픽 38주년 대상 경정

2025년 진행된 서울올림픽기념 대상경정 경주에서 선수들이 경쟁을 펼치고 있다. 사진제공=국민체육진흥공단

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서울올림픽 38주년을 기념하는 대상 경정이 오는 16~17일 미사경정장에서 열린다. 올 시즌 경정을 대표하는 강자들이 대거 출전해 치열한 우승 경쟁이 예상된다.

서울올림픽기념국민체육진흥공단 경륜경정총괄본부에 따르면 이번 대회에는 올해 26회차부터 36회차까지 평균 득점 상위 12명이 출전 자격을 얻었다. 1일 차 예선에서는 심상철(7기, A1), 김효년(2기, A1), 김도휘(13기, A1), 김민천(2기, A1), 김완석(10기, A1), 이재학(2기, A1), 이주영(3기, A1), 박원규(14기, A1), 김민길(8기, A2), 류해광(7기, A2), 이진우(13기, A2), 김응선(11기, A1)이 결승 진출권을 놓고 승부를 펼친다.

가장 관심을 모으는 선수는 지난해 우승자인 김효년이다. 최근 경기력이 상승세를 보이는 데다 예선에서도 인코스를 배정받을 것으로 보여 2년 연속 정상 등극에 유리한 조건을 갖췄다는 평가다.

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심상철의 반격도 주목된다. 지난해부터 대상경주 입상과 인연을 맺지 못했던 심상철은 최근 부상 공백을 딛고 빠르게 경기력을 회복하고 있다. 예선에서 좋은 코스를 배정받을 것으로 예상돼 초반부터 적극적인 승부에 나설 가능성이 높다.

주요 대상경주에서 정상에 오른 선수들도 우승 경쟁에 가세한다. 지난해 그랑프리 우승자 김도휘는 올해 세 번째 대상경주 타이틀에 도전한다. 6월 왕중왕전을 차지한 김완석과 4월 스피드온배 대상경주 정상에 오른 박원규도 강력한 우승 후보로 꼽힌다.

김효년(2기, A1) 사진제공=국민체육진흥공단

심상철(7기, A1) 사진제공=국민체육진흥공단

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여자 선수로는 이주영이 유일하게 출전 자격을 얻었다. 순발력과 과감한 승부를 앞세워 남자 선수들과 경쟁한다. 대상경주 경험이 풍부한 이재학과 김응선도 노련한 경기 운영을 바탕으로 정상권 진입을 노린다.

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첫 대상 타이틀에 도전하는 류해광과 이진우도 변수다. 김민천과 김민길 형제도 나란히 출전한다. 지난해 결승에서 4위에 그친 김민길은 당시 경험을 바탕으로 재도전에 나서며 김민천 역시 우승 경쟁에 가세한다.

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이번 대회는 선수 간 기량 차이가 크지 않아 코스와 스타트, 모터 성능이 주요 변수로 꼽힌다. 예선부터 인코스 선점 경쟁이 치열할 것으로 예상되며, 바깥 코스를 배정받은 선수들은 빠른 스타트로 안쪽을 압박하며 주도권 확보에 나설 전망이다.

김완석(10기, A1) 사진제공=국민체육진흥공단

박원규(14기, A1) 사진제공=국민체육진흥공단

모터 성능을 얼마나 끌어올리느냐도 중요하다. 선수별 정비 능력에 따라 모터 성능에 차이가 발생할 수 있어 한 번의 스타트와 1턴 전개가 승부를 좌우할 가능성이 있다.

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김효년이 대회 2연패에 성공할지, 새로운 챔피언이 탄생할지 관심이 모인다. 올 시즌 강자들이 대거 출전하는 만큼 예선부터 결승까지 치열한 경쟁이 예상된다.

문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com