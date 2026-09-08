수영장에 소변 75리터가 있다고?…"그래서 눈병 걸렸나"

자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 여름철 많은 사람들이 이용하는 수영장에 실제로 얼마나 많은 소변이 섞여 있을까.

이 궁금증을 밝혀낸 연구 결과가 있다.

캐나다 앨버타대학교 연구진은 약 42만ℓ 규모의 수영장 한 곳에는 약 30ℓ, 84만ℓ 규모의 다른 수영장에는 약 75ℓ의 소변이 섞여 있는 것으로 추정됐다고 국제학술지 'Environmental Science & Technology Letters'를 통해 발표했다. 각각의 규모는 국내 호텔·리조트 실내 수영장과 구립 체육센터 수영장으로 이해하면 된다.

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연구진은 수영장 물에 섞인 소변의 양을 직접 측정하기 어려운 만큼, 소변 속 특정 성분을 추적하는 방법을 사용했다. 연구진이 주목한 물질은 식품과 음료 등에 널리 사용되는 인공감미료인 아세설팜칼륨(acesulfame-K, ACE)이었다.

아세설팜칼륨은 체내에서 대부분 대사되지 않고 소변으로 배출되는 데다 환경에서 비교적 안정적인 특성을 갖고 있어 소변 유입 여부를 추적하는 지표로 활용할 수 있다는 것이 연구진의 설명이다.

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연구진은 캐나다의 두 도시에서 공공시설과 호텔, 개인 주택 등에 설치된 수영장과 온수욕조 31곳에서 250개가 넘는 물 시료를 채취했다. 이와 함께 수영장에 공급되는 수돗물 90여 개의 시료도 비교 분석했다.

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그 결과 조사 대상인 모든 수영장과 온수욕조에서 ACE가 검출됐다. 농도는 ℓ당 30ng(나노그램)에서 7110ng까지 다양했으며, 수영장에 공급되는 수돗물보다 최대 약 570배 높은 수준이었다. 연구진은 가장 높은 농도가 호텔의 한 온수욕조에서 확인됐다고 밝혔다.

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연구진은 또한 대형 수영장 두 곳을 약 3주 동안 추적 조사했다.

한 수영장은 약 42만ℓ 규모였고 다른 수영장은 약 84만ℓ 규모였다.

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3주 동안 측정한 ACE 농도를 바탕으로 소변 유입량을 계산한 결과 첫 번째 수영장에는 약 30ℓ, 두 번째 수영장에는 약 75ℓ의 소변이 들어간 것으로 추정됐다.

다만 이 수치는 수영장 안에 실제로 들어간 소변을 직접 모아 측정한 결과가 아니다. 연구진이 수영장 물에서 검출된 ACE 농도와 캐나다인의 소변에서 측정한 평균 ACE 농도 등을 활용해 계산한 추정치다. 따라서 이를 모든 수영장에 그대로 적용해서는 안 된다.

그렇다면 수영장에 소변이 섞이는 것이 왜 문제가 될까.

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연구진은 소변에 포함된 질소계 유기물질이 수영장 소독에 사용되는 염소와 반응하면 휘발성 N-염소화 아민류와 같은 소독 부산물이 만들어질 수 있다고 설명했다. 이러한 물질 가운데 일부는 수영장 이용자의 눈과 호흡기를 자극할 가능성이 있다.

연구진은 수영장과 온수욕조에서 ACE가 광범위하게 검출됐다는 사실을 확인하면서 수영객의 위생관리와 수영장 이용 예절에 대한 교육이 필요하다고 강조했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com