우승상금 10억5000만원 '2026 골프존 차이나오픈' 12월 中 청두서 결선…한국 대표 20명은?

'2026 골프존 차이나오픈' 한국 본선이 마무리되면서, 오는 12월 열리는 결선 진출자 20명을 확정했다.

㈜골프존 주최 '2026 골프존 차이나오픈'은 총상금 약 42억5000만원·우승상금 약 10억5000만원 규모의 글로벌 골프 대회로, 한국과 중국을 비롯해 아시아, 미주, 유럽 권역에서 프로와 아마추어를 망라한 전 세계 골퍼들이 참가하고 있다.

국내 예선은 지난 3월 10일부터 5월 31일까지 약 3개월간 진행됐으며, 프로부 4461명과 일반부 1만5523명 등 약 2만명이 참가했다. 예선 기간 동안 진행된 라운드 수는 4만회를 넘어섰다. 예선을 통해 본선 진출 조건을 충족한 참가자 가운데 약 200명의 프로·아마추어 골퍼가 지난 7~8월 골프존 시티골프 중국 2호 연길점에서 본선을 치렀다.

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◇골프존 시티골프 중국 2호 연길점에서 열린 '2026 차이나오픈' 본선에서 한국 프로부B조 탑10으로 통과한 이정웅 프로의 경기 모습. 사진제공=골프존

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한국 본선은 프로부A, 프로부B, 일반부로 나눠 총 20명(프로부 15명·일반부 5명)의 결선 진출자를 가렸다. KPGA·KLPGA 우승 이력 선수와 25시즌1부 투어 상금 랭킹 30위 이내 선수가 참가한 프로부A에서는 김홍택, 이태희, 지한솔, 김한별, 전재한 프로가 상위 5명에 올라 결선 진출권을 확보했다. 프로부B에서는 GTOUR 강자 이성훈이 염돈웅·서하빈과 공동 1위를 기록했으며, WGTOUR 강자 홍현지가 4위에 올랐다. 더불어 강승현, 이진경, 심현우, 김민수, 이정웅, 박단유 프로 등 총 10명이 프로부B에서 결선행을 확정했다. 일반부에서는 원성준이 1위를 차지한 가운데 박민하, 정청, 김성수, 박세중까지 총 5명이 결선에 합류했다.

중국 본선에서는 2025년 골프존 차이나오픈 챔피언 자오쯔쉬를 비롯해 KLPGA에서도 활동 중인 왕쯔쉬안, CPGA 프로 골퍼 천이롱 등이 결선 진출 자격을 얻었다. 한국과 중국을 제외한 아시아 권역에서는 일본 JLPGA 통산 23승 베테랑 요코미네 사쿠라와 골프 유튜버 테라-유 등이 결선에 나선다. 미주에서는 골프존 아메리카가 주관하는 골프존 투어 시즌3 우승자에게 결선 참가 권한이 주어지며, 유럽 권역은 현재 결선 진출자를 선발하고 있다.

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최종 우승자를 가리는 결선은 오는 12월 17~20일 골프존 시티골프 중국 3호 청두점에서 총 170명이 참가한 가운데 열릴 예정이다.

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한편, 이번 대회가 열리는 시티골프(CITYGOLF)는 골프존이 2024년 중국에서 처음 선보인 도심형 골프 플랫폼으로 중국 1호 톈진, 2호 연길점에 이어 3호 청두점 오픈도 앞두고 있다. 또한, 골프존 미주 법인인 골프존 아메리카는 미국 테네시주 내슈빌에 미국 최초의 실내 18홀 골프장인 '시티골프 USA' 내슈빌 플래그십 1호점을 오픈 예정이다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com