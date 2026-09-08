"스타워즈 악당인 줄…" 트럼프 공개한 美 우주군 제복 논란

사진출처=트루스소셜

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[스포츠조선 장종호 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령이 영화 '스타쉽 트루퍼스'에서 영감을 받은 미국 우주군(US Space Force)의 차세대 제복 콘셉트 이미지를 공개했다. 검은색과 회색을 중심으로 한 제복 디자인이 공개되자 온라인에서는 영화 '스타워즈'에 등장하는 은하제국 장교를 연상시킨다는 반응까지 나오며 논란이 일고 있다.

뉴욕포스트 등 미국 매체들에 따르면 트럼프 대통령은 최근 자신의 소셜미디어 플랫폼 '트루스소셜'에 미국 우주군의 차세대 제복으로 보이는 이미지를 게시했다. 이미지에는 짙은 회색과 검은색을 조합한 제복을 입은 인물이 등장하며, 모자와 벨트, 장화 등에 우주군을 상징하는 디자인이 적용됐다.

함께 공개된 설명에는 이 디자인이 "스타쉽 트루퍼 제복의 규율과 기능성에서 영감을 받았다"며 "우주 영역의 수호자들을 위해 현대화했다"는 내용이 담겼다.

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문제는 제복의 영감으로 언급된 영화 '스타쉽 트루퍼스'다.

1997년 개봉한 '스타쉽 트루퍼스'는 로버트 A. 하인라인의 동명 소설을 원작으로 한 SF 영화다. 인류가 거대한 곤충 형태의 외계 생명체인 아라크니드와 전쟁을 벌이는 미래를 배경으로 한다.

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겉으로는 외계 생명체와 맞서 싸우는 군인들의 활약을 그린 SF 액션 영화지만, 폴 버호벤 감독은 작품 속 군국주의와 전체주의적 분위기를 의도적으로 과장해 파시즘을 풍자했다.

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버호벤 감독은 과거 인터뷰에서 영화에 등장하는 군복과 선전 영상 등에 나치 독일의 이미지를 차용했다고 설명해 왔다. 특히 그는 영화의 의도를 설명하면서 '파시즘을 인식하지 못하는 파시스트들'에 관한 영화를 만들고 싶었다는 취지로 이야기했다.

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이 때문에 트럼프 대통령이 공개한 제복을 두고 온라인에서는 예상치 못한 반응이 이어졌다.

특히 짙은 회색과 검은색을 중심으로 한 제복과 각진 디자인, 군용 모자와 높은 장화 등이 '스타워즈'에 등장하는 은하제국 장교들의 복장과 비슷하다는 지적이 잇따랐다.

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한 네티즌은 "이제 은하제국으로 가는 것이냐"며 '포스가 함께하길 바란다'는 식으로 조롱했고, 다른 네티즌들도 "스타워즈의 악당 군대 제복 같다"는 반응을 내놨다.

한편 트럼프 대통령은 앞서 우주를 강조하는 여러 게시물을 잇달아 공개하기도 했다. 그중에는 미국 국기와 지구를 배경으로 한 달을 담고 '달은 우리의 것(The Moon is Ours)'이라는 문구를 넣은 이미지도 포함됐다.

미국 우주군은 트럼프 대통령의 첫 임기였던 2019년 12월 20일 공식 창설됐다. 미 우주군에 따르면 이는 1947년 이후 처음으로 만들어진 미국의 새로운 군사 조직으로, 우주에서 미국의 작전 수행 능력을 확보하고 국가 안보를 위해 우주 영역을 보호하는 임무를 맡고 있다.

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장종호 기자 bellho@sportschosun.com