'팀 동료 독살 혐의' 축구선수 결혼식 전 체포…"여성 둘러싼 갈등" 추정도

자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 독일의 한 아마추어 축구선수가 팀 동료를 독살한 혐의로 사망 사건 발생 1년여 만에 체포됐다. 피의자는 결혼식을 불과 2주 앞둔 시점에 구속됐으며, 수사당국은 범행 동기로 개인적인 복수 가능성을 의심하고 있다.

헤센샤우 등 독일 매체들에 따르면 헤센주 로켄베르크의 아마추어 축구팀 투스 로켄베르크 소속 선수 A(35)는 같은 팀에서 뛰던 30세 동료를 독극물로 살해한 혐의로 최근 체포됐다.

사건은 지난해 6월 발생했다. 피해자는 축구팀 선수들과 함께 시즌 종료를 기념해 독일 드레스덴으로 원정 여행을 다녀온 뒤 귀가했다. 여행 중 몸 상태가 좋지 않았던 그는 집으로 돌아온 뒤 건강이 급격히 악화됐고, 가족이 응급구조대에 신고했다.

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피해자는 병원으로 이송돼 심폐소생술 등 응급처치를 받았지만 끝내 숨졌다. 당시에는 갑작스러운 사망 원인이 명확하게 밝혀지지 않았던 것으로 전해졌다.

이후 기센 법의학연구소의 조사에서 피해자는 중독으로 인한 패혈성 다발성 장기부전으로 사망한 것으로 확인됐다. 다만 수사당국은 현재까지 사용된 독극물의 종류나 구체적인 투여 방법에 대해서는 공개하지 않았다. 수사에 영향을 줄 수 있는 세부 내용이라는 이유에서다.

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당초 피해자 주변에서는 축구팀이 여행 중 생선 요리를 먹었던 점을 들어 음식이나 생선에 의한 중독 가능성을 의심했던 것으로 알려졌다. 하지만 경찰은 장기간 수사를 이어가면서 같은 팀 동료였던 A를 피의자로 특정했다.

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독일 검찰은 피의자가 피해자에게 몰래 독극물을 투여해 숨지게 한 것으로 보고 있다. 검찰은 특히 이번 사건을 '계획적인 살인'으로 의심하고 있으며, 개인적인 복수 가능성에 대해 수사하고 있다. 일부 매체는 두 사람이 한 여성을 둘러싸고 갈등을 빚었고, 이로 인한 질투가 범행 동기였을 가능성을 제기하고 있다.

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이번 사건으로 피해자와 함께 뛰었던 축구팀도 큰 충격에 빠졌다.

구단 측은 현지 매체에 "우리 모두 놀랐고 충격을 받았다"며 "누구도 이런 일을 예상하지 못했다. 경찰이 사건의 전모를 밝혀내기를 바란다"고 전했다.

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한편 피의자는 범행으로 의심받는 사건 이후 이미 혼인신고를 마친 것으로 알려졌다. 또한 이달 중 결혼식이 예정돼 있었고, 체포 시점은 결혼식을 약 2주 앞둔 때였던 것으로 전해졌다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com