"과일·수산물 가격 안정…추석 제수용품 평균 비용, 지난해보다 2.3% 하락"

◇전년 대비 2026년 상승 상위 5개 추석 물가 품목 (단위 : 원, %). 자료=한국소비자단체협의회

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올해 추석 제수용품 구매 비용이 과일과 수산물 가격 안정에 힘입어 전년보다 소폭 하락한 것으로 나타났다. 다만 쇠고기와 나물류 등 일부 품목의 가격은 오히려 상승한 것으로 조사됐다.

한국소비자단체협의회 물가감시센터는 추석을 앞두고 지난 3~4일 서울 25개 구 90개 시장 및 유통업체를 대상으로 제수용품 25개 품목의 1차 조사를 실시했다. 조사 결과, 2026년 추석 제수용품 4인 기준 평균 구입 비용은 31만3089원으로 전년 1차 조사 당시 32만370원보다 7281원(2.3%) 하락했다. 조사 대상 23개 품목 중 14개 품목의 가격이 전년 대비 하락한 것으로 집계됐다.

품목류별로는 과일류(-7.3%), 수산물류(-6.8%), 기타식품류(-3.5%), 가공식품류(-2.5%), 채소·임산물류(-2.3%) 순으로 가격이 떨어졌다. 축산물류는 0.8% 상승해 전년과 비슷한 수준을 보였다. 수산물류에서는 황태포(7.3%)와 명태살(3.0%) 가격이 올랐지만, 참조기 가격이 24.5% 큰 폭으로 하락하면서 전체 수산물 가격 하락을 이끌었다.

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상승 폭이 가장 큰 품목은 삶은 고사리로 전년보다 12.0% 올랐다. 이어 황태포(7.3%), 깐 도라지(5.5%), 쇠고기 산적용(4.1%), 달걀(3.9%), 쇠고기 탕국용(3.0%) 등의 가격이 상승했다.

과일류는 햇배가 전년보다 12.9%, 햇사과가 8.7% 하락하는 등 비교적 안정세를 보였다. 특히 대형마트의 햇사과 가격은 전년보다 26.5%, SSM은 22.2% 낮아졌다. 이는 조사 기간 시행된 정부의 농축수산물 할인 지원 등이 영향을 미친 것으로 분석됐다.

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유통업태별 비교 결과 축산물과 채소·임산물의 가격은 전통시장이 대형마트보다 각각 30.7%, 26.0% 저렴했다. 대표적으로 쇠고기(국산, 산적용) 600g 기준 대형마트 가격은 평균 5만4948원으로 전통시장 평균 3만3751원보다 2만1197원(38.6%) 비쌌다. 탕국용 쇠고기도 전통시장이 대형마트보다 36.0% 저렴했다. 삶은 고사리(국산·400g) 역시 대형마트 평균 가격이 1만4688원으로 전통시장(1만1100원)보다 약 32.3% 높았다.

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반면 대형마트가 전통시장보다 저렴한 품목도 있었다. 달걀은 대형마트가 전통시장보다 28.7% 저렴했으며, 햇사과(-23.5%), 햇배(-19.2%), 곶감(-16.0%) 등 성수 과일류에서도 대형마트의 가격 경쟁력이 높은 것으로 나타났다.

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한편 이번 1차 조사 결과는 협의회가 지난 5년간 추석 제수용품 가격을 조사한 기간 중 처음으로 전년 대비 차례상 비용이 하락한 사례다. 한국소비자단체협의회 물가감시센터는 추석 1주 전 제수용품에 대한 가격 정보를 추가로 제공할 예정이다.

한국소비자단체협의회는 "명절이 가까워질수록 제수용품 가격이 상승하는 경향이 있는 만큼 정부와 유통업체의 지속적인 수급 관리가 필요하다"면서, "소비자 역시 유통업체별 할인 혜택과 전통시장 상품권 환급 등을 꼼꼼히 비교해 이용하는 것이 바람직하다"고 전했다.

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김소형 기자 compact@sportschosun.com