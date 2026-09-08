유흥가 한복판서 쭈그려 앉은 여성…"혹시 노상 방뇨?" 논란

사진출처=가부키초 라이브 카메라, 뉴스포스트세븐

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[스포츠조선 장종호 기자] 일본 도쿄의 유흥가 한복판에서 한 여성이 용변을 보는 듯한 모습이 포착돼 충격을 주고 있다.

당시 현장을 지나던 경찰관들이 별다른 제지를 하지 않은 것으로 보여 경찰의 대응을 두고도 갑론을박이 이어지고 있다.

일본 매체 뉴스포스트세븐에 따르면 지난 1일 오전 6시쯤 도쿄 신주쿠 가부키초의 이른바 '토요코' 주변을 촬영한 영상이 SNS를 통해 확산하고 있다.

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영상에는 노란색 상의와 데님 반바지를 입은 긴 머리의 여성이 주변을 살피더니 갑자기 반바지와 속옷을 무릎 아래까지 내리고 배수구 위에 쭈그려 앉았다. 여성은 약 2분간 앉아 있던 것으로 전해진다. 실제로 용변을 봤는지 명확하게 확인되지 않지만, 온라인에서는 '노상 방뇨를 한 것 아니냐'는 의혹이 제기됐다.

영상 속 여성은 다소 비틀거리는 모습을 보이기도 했다.

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당시 주변에는 이른 아침이지만 행인들이 오가고 있었다. 일부 행인은 여성을 바라보거나 손가락으로 가리켰으며, 한 남성이 여성에게 말을 거는 모습도 영상에 담겼다. 여성은 쭈그려 앉은 상태에서 이 남성과 대화를 나누기도 했다.

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논란이 된 장면 가운데 하나는 경찰관 3명이 여성이 있는 곳을 지나가는 모습이다. 매체에 따르면 경찰관들이 가까이 다가오자 여성은 곧바로 일어나 속옷과 반바지를 다시 입었다. 경찰관들이 여성을 바라보는 듯한 모습은 보였지만, 별도의 제지나 현장 조치를 하는 모습은 확인되지 않았다고 매체는 지적했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com