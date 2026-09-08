"극심한 고통에 비명도 못 질러"…악어에게 다리 물린 사육사 끝내 숨져

사진출처=ABC, 페이스북

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[스포츠조선 장종호 기자] 파푸아뉴기니의 한 야생동물 공원에서 사육사가 악어의 공격을 받아 중상을 입고 결국 숨지는 사고가 발생했다.

ABC 등 외신들에 따르면 5일 오후(이하 현지시각) 파푸아뉴기니 수도 포트모르즈비의 어드벤처 파크(Adventure Park)에서 일하는 사육사가 악어에게 닭을 먹이던 중 갑자기 공격을 받았다. 악어는 직원의 다리를 문 뒤 물이 있는 공간으로 끌고 들어가려 했고, 직원은 사육장 가장자리를 붙잡은 채 버텼다.

다른 직원이 막대기로 악어를 떼어놓으려 했지만 소용이 없었다. 시간이 갈수록 악어에게 물린 사육사는 극심한 고통으로 제대로 소리를 내거나 말을 하기 어려운 상태였던 것으로 전해졌다. 그는 다른 직원의 팔을 잡고 간신히 버티고 있었다.

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사고 1시간 만에 경찰과 구급대가 현장에 도착했고, 경찰은 사육사를 떼어내기 위해 총으로 악어를 사살했다.

피해자는 현장에서 구조된 뒤 종합병원으로 이송됐다. 하지만 치료를 받던 중 다음 날인 6일 오전 숨졌다.

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ABC는 그가 사고 당시 악어에게 다리를 심하게 다쳤으며, 병원으로 이송되기 전 한쪽 다리를 잃었다는 목격자 진술을 전했다.

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사고 이후 어드벤처 파크는 무기한 폐쇄됐다. 공원 측은 숨진 직원의 유가족과 동료들에게 애도를 표하고 재발 방지를 위해 노력하겠다고 밝혔다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com