동아에스티, 당뇨병 치료제 '슈가논' 발매 10주년 기념 심포지엄 5개 주요 도시서 개최

◇당뇨병 치료제 '슈가논' 발매 10주년 기념 'LINK Symposium' . 사진제공=동아에스티

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동아에스티가 당뇨병 치료제 '슈가논' 발매 10주년을 기념해 전국 5개 주요 도시에서 '슈가논 10th LINK Symposium'을 개최한다.

이번 심포지엄은 지난 7일 부산을 시작으로 오는 10일 대구, 14일 광주, 17일 대전에서 개최되며, 10월 19일 서울을 끝으로 마무리될 예정이다.

부산에서 개최된 심포지엄에서는 동아에스티 마케팅실 최수원 상무와 인제의대 김미경 교수(대한당뇨병학회 부울경지회장)가 축사를 전했다. 가톨릭의대 김성래 교수(대한당뇨병학회 이사장)와 김미경 교수가 좌장을 맡았으며, 동아에스티 김영설 부사장, 임상개발실 방미영 상무, 부산의대 전윤경 교수가 연자로 참여했다.

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방미영 상무는 'Beyond SUGANON: 동아에스티 내분비 파이프라인의 현재와 미래'를 주제로 슈가논의 개발 과정과 비만치료제 후보물질 DA-1726등 동아에스티의 차세대 내분비 파이프라인을 발표했으며, 김영설 부사장은 'Diabetes Master Course'를 주제로 당뇨병 치료의 최신 지견 및 증례 분석을 통해 다양한 임상사례와 정보를 공유했다. 전윤경 교수는 'Role of Evogliptin for intra-class therapeutic interchange in Korean patients with T2DM: REVISE study' 를 주제로 강연을 진행?다. 강연에서는 Evogliptin(슈가논)을 중심으로 한 DPP-4 억제제의 근거: 한국인 환자에서 Evogliptin을 고려해야 하는 이유 등을 다뤘다.

2015년 동아에스티가 개발해 허가받은 '슈가논정'은 국내 제26호 신약으로, 에보글립틴(Evogliptin) 5mg을 주성분으로 하는 DPP-4(Dipeptidyl Peptidase-4) 저해제 계열의 경구용 혈당강하제다. 식사·운동요법이나 메트포르민 단독요법으로 혈당 조절이 충분하지 않은 제2형 당뇨병 환자의 혈당 조절을 위해 사용되며, 하루 한 번 식사와 관계없이 복용할 수 있다. 성분명인 에보글립틴은 '진화(Evolution)'와 '글립틴(Gliptin)'의 합성어로 기존 DPP-4 저해제로서의 진회된 가치를 담고 있다.

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동아에스티 당뇨파트 박종국GPM은 "슈가논이 지난 10년간 국내 당뇨병 치료 현장에서 꾸준히 사용될 수 있었던 것은 의료진과 환자들의 신뢰가 있었기 때문이다"며 "이번 임상포럼을 통해 지난 10년간 축적한 임상 경험을 의료진과 공유하고, 앞으로도 당뇨병 환자들에게 보다 나은 치료 선택지를 제공할 수 있도록 슈가논의 가치를 지속적으로 높여 나가겠다"고 말했다.

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김소형 기자 compact@sportschosun.com