"잠든 줄 알았다"…숨진 남자친구 휠체어 2시간 밀고 다닌 여성 '충격'

자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 대만 타이베이 도심의 한 호텔 앞에서 휠체어에 앉아 있던 50대 남성이 숨진 채 발견됐다.

남성의 여자친구는 그가 단순히 잠든 것으로 생각해 약 2시간 동안 휠체어를 밀고 다녔다고 주장했다.

TVBS 등 현지 매체들에 따르면 4일 오전 대만 타이베이시 중산구 난징둥루의 한 호텔 앞에서 57세 천 모씨가 휠체어에 앉은 상태로 숨진 채 발견됐다.

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천씨는 평소 여러 질환을 앓고 있어 휠체어를 이용해 이동해온 것으로 알려졌다. 옆에는 43세 여성 린 모씨가 있었다. 10년 전부터 두 사람은 연인 관계로 지냈으며, 평소 노숙 생활을 함께 해온 것으로 조사됐다.

린씨는 이날 오전 7시쯤 잠에서 깬 뒤 평소처럼 천씨에게 말을 걸며 화장실에 데려가기 위해 휠체어를 밀었다. 하지만 천씨가 아무런 반응을 보이지 않자 린씨는 그가 아직 잠들어 있다고 생각했다.

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결국 린씨는 천씨를 휠체어에 태운 채 거리로 나섰다. 두 사람은 평소 생활하던 쑹장난징역 인근에서 출발해 난징둥루 방향으로 이동했다.

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린씨는 이동하는 동안에도 여러 차례 천씨를 불렀지만 별다른 답이 없었다. 당시에도 린씨는 그가 깊이 잠들었다고 여겼다.

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오전 9시쯤 난징둥루의 한 호텔 앞에 도착한 뒤에도 천씨가 계속 움직이지 않자 린씨는 이상함을 느꼈다. 직접 그의 손과 발을 만져본 순간 이미 체온이 떨어져 차갑게 식어 있는 것을 확인했고, 곧바로 경찰과 구조대에 신고했다.

신고를 받고 출동한 경찰과 구급대원들은 현장에서 천씨의 상태를 확인한 뒤 이미 숨진 상태라고 전했다. 시신에서는 뚜렷한 외상이 발견되지 않았으며, 현장과 주변 CCTV 등을 확인한 결과 현재까지 외부에서 가해진 폭력이나 타살을 의심할 만한 정황도 확인되지 않은 것으로 전해졌다.

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장종호 기자 bellho@sportschosun.com