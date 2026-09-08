난소 반응 저하 환자 주사 부담 줄이는 난소 자극법 효과 확인…11회→4회로 감소

[스포츠조선 장종호 기자] 잠실차병원 난임센터(원장 이학천) 신지은 교수가 공동저자로 참여한 국제 공동연구에서 체외수정 시 난포가 잘 자라지 않는 '난소 반응 저하' 환자의 주사 투여 횟수를 크게 줄일 수 있는 새로운 난소 자극 요법의 효과를 확인했다.

이번 연구에는 차병원 계열의 호주 시티퍼틸리티(City Fertility)와 뉴사우스웨일스대학교(University of New South Wales, UNSW) 연구진이 참여했다. 연구 결과는 국제학술지 '보조생식 및 유전학 저널(Journal of Assisted Reproduction and Genetics)'에 게재됐다.

체외수정 과정에서 난소 반응이 낮은 환자는 과배란 유도를 위해 반복적으로 주사를 맞아야 해 신체적·심리적 부담이 크다. 연구팀은 주사 부담을 줄이면서 적절한 난소 자극 효과를 얻을 수 있는지 확인하기 위해 31~41세 난소 반응 저하 환자 20명을 두 그룹으로 나눠 무작위 대조 연구를 진행했다.

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한 그룹에는 장기 지속형 난포자극호르몬인 코리폴리트로핀 알파(Corifollitropin alfa, CFA)와 비강용 성선자극호르몬 방출호르몬(GnRH) 작용제를 병용하는 새로운 'CFA 플레어(CFA flare) 요법'을 적용했다. 다른 그룹에는 기존 GnRH 길항제(Antagonist) 요법을 적용했다.

연구 결과, CFA 플레어 요법을 적용한 환자의 평균 주사 횟수는 4회로, 기존 길항제 요법을 적용한 환자의 11회보다 통계적으로 유의하게 감소했다.

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연구팀은 이번 연구를 통해 CFA 플레어 요법이 적절한 난소 자극 효과를 유지하면서 난소 반응 저하 환자의 주사 부담을 줄이는 새로운 치료 방법으로 활용될 가능성을 확인했다. 특히 난포자극호르몬(FSH) 주사 횟수를 줄이고 GnRH 길항제 주사를 생략할 수 있어 환자의 치료 편의성을 높이는 데 도움이 될 것으로 기대된다.

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한편, 신지은 교수는 호주 뉴사우스웨일스대학교 의학·보건대학 임상의학부(UNSW Medicine & Health, School of Clinical Medicine)와 시티퍼틸리티에서 1년간 해외연수를 마치고 복귀해 9월 1일 진료를 재개했다.

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신지은 교수는 "해외연수를 통해 다양한 환자 사례를 접하고 최신 연구 동향을 살펴보며 난임 치료에 대한 시야를 넓힐 수 있었다"며 "그동안 쌓은 임상 경험과 연구 역량을 바탕으로 잠실차병원 난임센터를 찾는 환자들에게 각자의 상황에 맞는 맞춤형 치료를 제공할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com

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