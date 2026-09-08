한국방문의해위원회·스누피가든, 외래객 환대 콘텐츠 확산 MOU 체결

한국방문의해위원회가 스누피가든과 외래관광객 환대 분위기 조성 및 한국 전통문화 콘텐츠 확산을 위한 업무협약을 체결했다.

8일 한국방문의해위원회에 따르면 지난 7일 진행된 업무협약 체결은 세계적으로 높은 인지도를 지닌 '피너츠(Peanuts)' 캐릭터와 한국 고유의 관광·문화 요소를 결합해 방한 외래관광객에게 친근하면서도 차별화된 환대 경험을 제공하고, 'KOREA WELCOME WEEK(코리아 웰컴 위크, 이하 환영주간)'의 국내외 인지도를 높이기 위해 진행됐다.

양측은 협약을 바탕으로 환영주간 공동 대표 이미지(키비주얼) 및 홍보 콘텐츠 개발, 피너츠 캐릭터를 활용한 환영 부스 및 포토존 조성, 외래관광객 대상 참여형 이벤트 운영 및 기념품 기획, 온·오프라인 채널을 활용한 공동 홍보 등을 추진할 예정이다.

Advertisement

한복과 갓을 착용한 스누피와 우드스탁 등 피너츠 캐릭터에 한국 전통 요소를 조화롭게 접목하는 동시에 해당 캐릭터를 환영주간 행사장과 홍보물, 온라인 콘텐츠, 기념품 등에도 활용할 계획이다.

한국방문의해위원회는 10월 30일부터 11월 15일까지 17일간 인천국제공항과 제주국제공항에서 열리는 환영주간 현장에 외래관광객을 위한 피너츠 캐릭터 포토존과 참여형 이벤트 공간을 운영한다.

Advertisement

한국방문의해위원회 관계자는 "세계적으로 사랑받는 피너츠 캐릭터와 한국의 문화·관광 콘텐츠를 결합해 한국을 방문한 외래관광객에게 더욱 기억에 남는 환대 경험을 제공할 수 있을 것으로 기대한다"며 "입국 단계에서 형성된 긍정적인 첫인상이 한국 여행에 대한 만족도 제고와 재방문으로 이어질 수 있도록 관광업계·지방자치단체·민간기업과의 협력을 확대하고 차별화된 환대 콘텐츠를 지속적으로 발굴해 나가겠다"고 말했다.

Advertisement

김세형 기자 fax123@sportschosun.com