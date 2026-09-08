대한투석혈관학회 회장에 김진국 교수…"환자 치료 성과 향상에 기여"

[스포츠조선 장종호 기자] 순천향대 부천병원 신장내과 김진국 교수가 최근 열린 '대한투석혈관학회(The Korean Sociery for Dialysis Access, KSDA) 정기총회'에서 신임 회장으로 취임했다. 임기는 2028년 8월까지 2년이다.

대한투석혈관학회는 2002년 신장내과·외과·중재영상의학과 전문가들이 모여 창립한 학회로,투석 환자의 혈관 접근과 관리에 관한 연구와 교육을 선도하고 있다.

김 신임 회장은 신장내과 전문의로서 오랜 기간 신장 질환 및 투석 환자의 진료와 연구에 매진해 왔으며, 풍부한 임상 경험과 관련 분야의 학술적 성과를 바탕으로 학회 발전에 기여해왔다.

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김진국 교수는 2001년 순천향대 부천병원 개원 시부터 신장 질환과 투석·이식 환자 진료를 맡아왔다.

병원 홍보실장을 비롯해 신장센터 소장, 진료부원장, 연구부원장, 순천향대학교 의과대학 교육부학장 등을 역임했다. 특히 투석 환자 동정맥루 기능의 효과적인 유지·관리에 널리 사용되고 있는 '초음파 혈류측정기'를 국내에 선도적으로 도입하고 확산하는 등 투석 환자의 혈관 접근 관리 수준 향상에 힘써 왔다.

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김진국 신임 회장은 "고령화와 함께 말기 신부전 환자가 증가하면서 안정적인 투석과 혈관 접근 관리의 중요성도 더욱 커지고 있다"며 "대한투석혈관학회 회장으로서 최신 지식과 기술을 활발히 공유하고, 말기신부전 환자의 적절한 치료와 관리를 위한 학술 활동을 강화겠다"고 말했다. 이어 "신장내과뿐 아니라 외과, 영상의학과 등 다양한 분야의 전문가들과 폭 넓게 교류하고 협력해 투석 혈관 관리 분야의 의학적 발전과 환자 치료 성과 향상에 기여할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

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한편, 김 교수는 환자와의 공감과 소통을 바탕으로 환자 맞춤형 치료를 실천하고 있으며, 일상에서 쉽게 실천할 수 있는 걷기 운동의 건강 효과와 즐거움을 알리는 '걷기 칼럼니스트'로서도 활발히 활동하고 있다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com