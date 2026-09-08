경상국립대병원, 요양병원 대상 '감염관리 역량 강화 교육' 성료

[스포츠조선 장종호 기자] 경상국립대학교병원(병원장 화정석)은 8일 관절센터 2층 대교육실에서 경상남도 요양병원 감염관리 담당자를 대상으로 '2026년 제3차 감염관리 역량 강화 교육'을 개최했다고 밝혔다.

이번 교육은 경상남도 책임의료기관 주관으로 진행됐으며, 권역책임의료기관인 경상국립대학교병원과 지역의료기관인 창원경상국립대학교병원, 양산부산대학교병원, 경상남도마산의료원, 거창적십자병원, 통영적십자병원이 함께 참여했다.

경상남도 책임의료기관은 올해 총 네 차례의 감염관리 역량 강화 교육을 계획하여 추진 중이며, 이번 교육은 세 번째로 실시됐다.

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이날 교육은 부산대학교병원 감염관리실 박남정 팀장의 ▲감염예방 및 관리 활동 계획 수립과 실적 분석 평가, 前 계명대학교 동산의료원 감염관리실 최순임 팀장의 ▲4주기 요양병원 인증평가 핵심 포인트 ▲조사위원의 시선, 현장을 읽다를 주제로 마련됐다.

특히 이번 교육은 4주기 요양병원 인증평가 대응 전략과 감염관리 실무 전반을 폭넓게 다뤄 담당자들의 감염관리 역량 강화에 도움이 되었다는 평가를 받았다.

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박기수 공공부문 부원장은 "이번 교육이 4주기 요양병원 인증평가를 준비하고, 지역의 감염관리 실무 역량을 높이는 데 실질적인 도움이 되었기를 바란다"며 "앞으로도 경상국립대학교병원과 경상남도 책임의료기관은 지역의료기관과 긴밀히 협력하여, 현장에서 필요로 하는 실무 중심의 감염관리 교육을 꾸준히 이어가겠다"고 밝혔다.

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장종호 기자 bellho@sportschosun.com