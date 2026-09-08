"고용을 지켜라!" 로봇 30대 AI 규제 외치며 거리 시위

7일(현지시각) 폴란드 바르샤바에서 열린 시위에 휴머노이드와 사족보행 로봇들이 참여해 인공지능 개발 규제를 촉구했다. AFP연합뉴스

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[스포츠조선 장종호 기자] "고용을 지켜라", "규제할 때다", "기다리지 말고 규제하라."

폴란드에서 인간이 아닌 로봇들이 이 같은 구호를 외치며 행진하는 이색적인 거리 시위가 벌어졌다. 인공지능(AI)과 로봇 기술의 급속한 발전으로 인간의 일자리가 위협받을 수 있다는 경고를 상징적으로 보여주기 위해 마련된 행사다.

AFP통신에 따르면 7일(현지시각) 폴란드 수도 바르샤바 도심에서는 약 30대의 로봇이 참여한 가운데 AI와 로봇화에 대한 규제를 촉구하는 시위가 열렸다. 두 발로 걷는 휴머노이드 로봇부터 네 발로 움직이는 로봇까지 다양한 형태의 기계가 거리로 나와 깃발을 흔들고 원을 그리며 행진했다.

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시위는 AI와 로봇 기술이 노동시장에 미치는 영향에 대한 사회적 논의를 촉구하는 단체 '데모크라티즘(Democratism)'이 주최했다.

이날 시위에 참여한 AI 탑재 휴머노이드 로봇 '아지봇 A3'는 AFP에 "이곳에 있는 로봇들은 이 기술이 이미 현실이라는 것을 보여주기 위해 왔다"는 취지의 메시지를 전달했다.

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로봇 행렬에서는 스피커를 통해 "고용을 지켜라", "규제할 때다", "기다리지 말고 규제하라" 등의 구호가 반복해서 흘러나왔다. 단순히 로봇을 전시하는 데 그치지 않고 실제로 거리에서 이동하고 시위하는 모습을 보여줌으로써 로봇 기술의 발전 속도가 이미 상당한 수준에 이르렀다는 점을 강조한 것이다.

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이번 행사를 주최한 그제고시 크리시 대표는 인간형 로봇과 AI의 발전으로 사람들이 일자리에서 밀려날 위험성에 초점을 맞추고 싶었다고 설명했다.

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그는 AFP에 "지금 행동하지 않는다면 머지않아 문제에 직면할 수 있다"며 "노동자를 보호할 수 있는 방패 역할을 하는 규칙과 규제가 필요하다"고 말했다.

특히 그는 기술 발전 속도 자체에 대한 우려도 나타냈다. 크리시 대표는 "너무 빠르고 급격한 기술 발전은 개인적으로도 두려움을 느낄 정도"라며 "그렇기 때문에 이러한 현실을 사회에 알리는 것이 우리의 책임이라고 생각한다"고 밝혔다.

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이번 시위에서 로봇을 앞세운 것은 단순히 행인들의 관심을 끌기 위한 퍼포먼스만은 아니었다. 주최 측은 로봇들이 실제로 사람의 도움 없이 움직일 수 있는 능력을 보여줌으로써 AI와 로봇 기술이 더 이상 먼 미래의 이야기가 아니라는 점을 강조하려 했다고 설명했다.

이날 시위는 기술의 발전을 상징하는 로봇들이 오히려 인간의 일자리를 보호하기 위한 규제를 요구하는 역설적 시위의 주인공이 된 셈이었다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com