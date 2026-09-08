한국P&G, '업사이클링 벤치 프로젝트' 참여…폐플라스틱으로 제작 벤치 30개 KTX 용산역 설치

◇'업사이클링 벤치 프로젝트'를 통해 조성된 KTX 용산역 자원순환 쉼터. 사진제공=한국P&G

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지난 9월 6일 자원순환의 날을 맞아 한국P&G가 '업사이클링 벤치 프로젝트'에 참여했다.

한국P&G는 한국철도공사(코레일), 이마트, 테라사이클코리아와 협력해 자원순환 캠페인 '가져와요 플라스틱, 지켜가요 우리바다(이하 가플지우)'를 통해 수집한 폐플라스틱 약 1.3톤으로 제작한 업사이클링 벤치 30개를 KTX 용산역에 설치했다.

한국P&G는 가플지우 캠페인의 초기 참여 기업으로서 약 9년간 이마트 매장 내 수거함을 통해 자사 제품 포장재의 수거 및 재활용 활동에 지속적으로 참여해 왔다. 특히 이번 프로젝트는 고객의 환경적 실천이 사회적 가치로 연결되는 자원 선순환 모델을 보여주는 사례라는 점에서 의미를 더한다. 벤치에는 '가플지우'의 자원순환 과정을 소개하는 안내 명패를 함께 설치해 시민들이 자신의 참여가 어떻게 새로운 가치를 만들어내는지 확인할 수 있도록 했다.

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한국P&G 관계자는 "지속가능한 자원순환 사회를 만들기 위해서는 기업과 소비자가 함께 참여하는 노력이 중요하다"며 "책임 있는 기업 시민으로서 소비자와 지역사회가 함께 공감할 수 있는 활동을 꾸준히 이어가며 더 나은 미래를 만드는 데 힘쓰겠다"고 말했다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com