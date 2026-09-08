우리은행·서금원·선한영향력가게, 첫 인정가게 현판식 개최

◇지난 7일 서울시 마포구 연화식탁에서 열린 '인정가게' 현판식에 참석한 선한영향력가게 김성령 의장, 우리은행 정진완 은행장, 연화식탁 홍성운 대표, 서민금융진흥원 김은경 원장, 우리은행 성시천 경영기획그룹장(왼쪽부터). 사진제공=우리은행

Advertisement

Advertisement

우리은행이 지난 7일 서울 마포구 소재 '연화식탁'에서 '인정가게' 현판식을 개최했다.

서민금융진흥원, 사단법인 선한영향력가게와 함께 성장 의지와 가능성을 갖춘 영세자영업자를 발굴해 안정적인 사업 운영과 성장을 지원하는 '인정가게'는 고객에게 인정받는 가게로 성장한다는 의미와 동시에 사람 간에 따뜻한 정이 오가는 가게를 만들어 간다는 의미를 명칭에 담았다.

우리미소금융재단 이용자와 선한영향력가게 회원 중 지역사회 공헌에 의지가 높은 영세자영업자 18명을 3개 기관이 함께 선정하고, ▲공식 인증 현판과 매장 부착용 스티커 제공 ▲온라인 마케팅 강화를 위한 홍보비 ▲SNS·언론홍보 등을 지원해 매장 경쟁력을 높일 계획이다.

Advertisement

이번 1호 현판식은 테이블 10여 개 규모의 소규모 음식점이지만 지역 주민에게 정성 어린 음식과 서비스를 제공해 온 '연화식탁'에서 개최됐다. 정진완 우리은행장, 김은경 서금원장, 김성령 선영가 의장은 연화식탁 대표가 현판식에 참석해 오찬 간담회를 갖고 영세자영업자가 현장에서 겪는 어려움과 필요한 지원 방안에 대해 의견을 공유했다.

정진완 우리은행장은 "영세자영업자에 대한 실질적인 지원을 통해 자립과 성장을 돕고, 지역경제가 활성화되는 포용금융의 선순환 구조를 만들어 가겠다"며, "앞으로도 소상공인을 위한 다양한 지원 활동을 이어가며 금융의 사회적 책임을 다하겠다"고 밝혔다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com

Advertisement