양치할 때마다 잇몸에서 피가 난다면… 치아 잃기 전 경고신호

◇양치질을 할 때마다 잇몸에서 피가 난다면 치주질환을 의심해 봐야 한다. AI 생성 이미지

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[스포츠조선 장종호 기자] 양치질을 하다가 칫솔에 피가 묻어나거나 사과를 베어 물었을 때 잇몸에서 피가 난 경험이 있다면 이를 단순한 일시적 증상으로 넘겨서는 안 된다. 피곤해서 그렇거나 칫솔질을 너무 세게 해서 생긴 것이라고 생각하기 쉽지만, 반복되는 잇몸 출혈은 치주질환의 초기 신호일 수 있다.

◇치주질환 흔한 원인은 '세균성 치태'…당뇨병 환자 특히 주의

치주질환은 치아를 둘러싸고 있는 잇몸과 치주인대, 치조골 등 치아를 지지하는 조직에 염증이 생기는 질환이다. 초기에는 잇몸에만 염증이 생기는 치은염으로 시작하지만, 치료하지 않고 방치하면 염증이 점차 치아 주변의 깊은 조직으로 진행돼 치주염으로 발전할 수 있다. 심한 경우 치아를 지탱하는 치조골까지 손상되면서 치아가 흔들리거나 결국 빠질 수도 있다.

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서울시 서남병원 치과 이소영 과장은 "많은 사람들이 치아를 잃는 가장 큰 원인이 충치라고 생각하지만, 성인에서는 치주질환이 치아 상실의 주요 원인으로 알려져 있다"고 설명했다.

치주질환의 가장 흔한 원인은 치아와 잇몸 경계에 쌓이는 세균성 치태, 즉 '플라크'다. 음식물 찌꺼기와 세균 등이 결합해 형성되는 치태를 제대로 제거하지 않으면 시간이 지나면서 단단하게 굳어 치석이 된다. 치태와 치석에 존재하는 세균이 잇몸에 지속적으로 자극을 주면서 염증을 일으키는 것이다.

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특히 치아와 잇몸 사이, 치아 사이처럼 칫솔이 잘 닿지 않는 부위에 치태가 쉽게 쌓인다. 처음에는 잇몸이 붓거나 붉어지고 양치할 때 피가 나는 정도지만, 염증이 지속되면 치아와 잇몸 사이의 공간이 깊어지고 치주조직이 손상될 수 있다.

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흡연도 치주질환의 중요한 위험요인이다. 담배는 잇몸 조직의 혈액순환과 면역반응 등에 영향을 미쳐 잇몸 건강을 악화시키고 치주질환의 진행 및 치료 결과에도 좋지 않은 영향을 줄 수 있다. 당뇨병과 같은 만성질환 역시 잇몸 건강과 밀접한 관련이 있다.

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치주질환은 구강 안에서만 끝나는 문제도 아니다. 잇몸에 만성적인 염증이 지속되면 전신적인 염증 반응과 관련될 수 있으며, 당뇨병이나 심혈관질환 등 여러 전신질환과의 연관성이 보고돼 있다.

이 과장은 "특히 당뇨병 환자는 치주질환이 더 쉽게 발생하고, 반대로 치주질환이 혈당 조절을 어렵게 만들 수 있어 더욱 세심한 관리가 필요하다"고 강조했다.

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◇특별한 통증 없이 서서히 진행…방치 땐 치아 잃을 수도

치주질환의 대표적인 증상으로는 양치할 때 잇몸 출혈, 잇몸이 붓거나 붉어지는 증상, 입 냄새가 심해지는 경우 등이 있다.

질환이 진행되면서 잇몸이 내려가 치아가 이전보다 길어 보이는 '치은 퇴축'이 나타나기도 한다.

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또한 치아가 시리고 흔들리는 증상으로 악화될 수 있다.

문제는 치주질환이 상당히 진행될 때까지 통증이 뚜렷하지 않은 경우가 많다는 것이다.

이 과장은 "잇몸 질환은 특별한 통증 없이 서서히 진행되는 경우가 많다. 작은 출혈이나 부기 같은 초기 신호를 놓치지 않는 것이 중요하다"고 강조했다.

치주질환 치료는 질환의 진행 정도와 치주조직의 손상 상태에 따라 달라진다. 초기 치은염이나 비교적 가벼운 치주질환이라면 올바른 칫솔질과 함께 스케일링을 받는 것만으로도 증상이 호전될 수 있다.

하지만 이미 치주염이 진행돼 치아와 잇몸 사이의 치주낭이 깊어졌다면 보다 적극적인 치료가 필요하다. 치아 표면과 치아 뿌리에 붙어 있는 치석과 세균성 침착물을 제거하고 치근 표면을 깨끗하게 다듬는 치료 등을 시행할 수 있다.

치주질환이 심하게 진행돼 잇몸 안쪽의 염증 조직이나 깊은 부위의 치석을 일반적인 방법으로 제거하기 어려운 경우에는 치주수술을 고려할 수 있다. 치조골 등 치주조직이 손상된 정도에 따라 치주조직 재생치료를 시행하는 경우도 있다.

치아를 지지하는 조직이 심하게 파괴돼 치아를 더 이상 보존하기 어려운 경우에는 발치가 불가피할 수 있다. 이후 구강 상태에 따라 임플란트나 브리지, 틀니 등의 보철치료를 고려하게 된다.

치주질환을 예방하기 위해서는 평소 구강 위생관리가 기본이다. 하루 세 번 이상 양치질을 하는 것뿐만 아니라 치아와 잇몸 경계 부위를 제대로 닦는 것이 중요하다. 치실이나 치간칫솔을 함께 사용하는 것도 권장된다.

증상이 없더라도 정기적으로 스케일링과 구강검진을 받으면 치석과 치태를 제거하고 치주질환을 조기에 발견하는 데 큰 도움이 된다.

이 과장은 "잇몸에서 반복적으로 피가 난다면 몸이 보내는 작은 경고 신호일 수 있다"며 "이를 가볍게 넘기지 말고 정확한 진단과 꾸준한 관리로 잇몸 건강을 지키는 것이 자연치아를 오래 보존하는 가장 좋은 방법이다"고 조언했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com