1000만원대 수리비도 "이유 있다"는데…BYD가 놓친 소비자 부담

BYD 서비스센터 전경. BYD코리아는 최근 일부 차량의 사고수리비 논란과 관련해 외관상 드러난 손상뿐 아니라 실제 손상 범위와 필요한 수리 공정을 반영해 견적을 산정한다고 설명했다. 사진제공=BYD코리아

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가격 경쟁력을 앞세워 국내 시장을 공략해온 BYD코리아가 사고수리비 논란으로 곤혹스러운 상황에 처했다. 온라인 자동차 커뮤니티에 사고 차량의 수리 견적이 잇따라 공개되면서 수리비 부담을 둘러싼 논란이 이어지고 있어서다. BYD코리아는 실제 손상 정도와 수리 범위가 제대로 알려지지 않았다는 입장이지만, 소비자 우려는 남아 있다.

최근 알려진 씨라이언7 사고 차량은 후면부가 파손돼 1093만4330원의 수리 견적을 받았다. 차량가격 4490만원의 약 24%에 해당하는 금액이다. 공개된 사진에서는 트렁크와 뒷범퍼 등의 손상이 눈에 띄었지만 실제 견적에 포함된 수리 범위는 더 넓었다. 후범퍼와 트렁크리드, 후방 패널 관련 작업과 함께 고전압 배터리와 후방 파워트레인 탈거·재장착, 전·후방 얼라인먼트 측정 등이 견적에 반영됐다.

돌핀에서도 별도의 사고수리 견적 사례가 알려졌다. 운전석 뒤쪽 도어와 뒷바퀴 주변 펜더 등이 파손된 차량으로, 뒤 도어 교환과 펜더 판금·도장, 리어 범퍼 보수·도장 등을 포함해 368만9620원의 견적이 나왔다. 차량가격 2450만원의 약 15%에 해당한다. 사고 내용과 수리 범위는 달랐지만 두 차종에서 모두 차량 가격과 비교해 적지 않은 견적이 공개됐다.

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BYD코리아는 지난 1일 별도의 서비스 관련 설명자료를 내고 부품 가격과 공임, 작업시간, 사고수리 견적 산정 방식 등을 설명했다. 씨라이언7의 경우 온라인에 일부 손상 부위만 알려지면서 내부 손상과 실제 작업 범위가 축소돼 전달됐다고 해명했다.

BYD코리아에 따르면 해당 차량에는 구조 부위 교정과 주요 부품 탈거·재장착 등 외관만으로 확인하기 어려운 작업이 필요했다. BYD코리아 측은 스포츠조선에도 1093만원의 견적이 실제 손상 범위와 필요한 수리 공정을 반영해 산정된 금액이라는 입장을 재확인했다.

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사고수리 견적에는 전 세계 100여개국에서 활용되는 '아우다텍스(Audatex)'가 사용된다. 차량 제조사의 부품 정보와 표준 작업시간 등을 토대로 수리비를 산정하는 시스템이다. BYD코리아가 밝힌 공식 서비스센터의 일반수리 시간당 공임은 평균 11만5000원이다. 사고수리에는 보험사와 정비업체 간 계약에 따른 별도 공임이 적용될 수 있다. BYD코리아는 부품 가격과 공임 모두 수입차 시장에서 경쟁력 있는 수준이라고 설명했다.

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씨라이언7과 돌핀 두 건만 놓고 BYD 차량의 사고수리비가 전반적으로 높다고 보기는 어렵다. 사고수리비는 충돌 정도와 손상 부위, 교체 부품과 작업 범위 등에 따라 달라진다.

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다만 BYD코리아의 설명대로 씨라이언7의 1093만원이 과도하게 책정된 금액이 아니라 실제 필요한 작업을 반영한 결과라면 소비자 입장에서는 부담이 될 수 있다. 비슷한 규모의 사고가 발생했을 때 그만큼의 비용이 나올 가능성도 있기 때문이다.

BYD코리아 관계자는 스포츠조선에 "경쟁력 있는 가격과 금액대로 소비자들에게 최대한 서비스를 제공하려고 노력하고 있고 실제 그렇게 하고 있다"며 "이번 사안은 실제 사고 내용에 비해 외부로 드러난 손상이 적다 보니 온라인 커뮤니티 등에 공유된 이미지만으로 실제보다 과장돼 받아들여진 측면이 있다"고 설명했다.

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BYD코리아가 국내 시장에서 내세워온 강점 중 하나는 가격이다. 씨라이언7은 4490만원, 돌핀은 2000만원대부터 시작한다. 상대적으로 낮은 구매가격이 강점인 상황에서 사고 이후 큰 비용이 들 수 있다는 인식은 부담이다. 구매 이후 들어가는 비용 역시 차량을 선택할 때 따져보는 부분이다.

실제 BYD코리아는 지난 7월 정부 전기차 구매보조금 지급 대상에서 제외된 뒤 자체 재원을 투입해 기존 국고보조금에 상응하는 고객 지원 프로그램을 운영하고 있다. 해당 지원은 이달에도 이어지고 있다. 보조금 공백으로 실구매가격이 높아지는 것을 막기 위해 회사가 직접 비용을 부담하고 있는 셈이다.

구매 이후 수리비는 사고마다 사정이 다르다는 게 BYD코리아의 입장이다. 수리비 부담을 낮출 방안을 묻자 사고와 손상 정도에 따라 필요한 작업과 비용이 달라 일률적인 대책을 제시하기 어렵다는 취지로 답했다. 실제 수리 때는 작업 내용과 예상 비용을 안내하고 고객 동의를 받은 뒤 진행한다고 설명했다.

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이번 해명으로 1000만원대 견적이 나온 배경과 산정 방식은 보다 구체적으로 드러났다. 다만 그 이유가 설명됐다고 해서 1000만원이라는 금액까지 가벼워지는 것은 아니다. 개별 사례를 전체 차량의 수리비 문제로 확대하기는 어렵지만, 가격 경쟁력을 앞세워온 BYD코리아로서는 사고수리비에 대한 소비자 우려도 풀어야 하는 상황이다.

문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com