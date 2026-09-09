[SC 헬스칼럼] 시력교정 수술받은 지 20~30년, 이제는 백내장을 생각할 때

라식이나 라섹 같은 레이저 시력교정술이 국내에 본격적으로 도입된 지 어느덧 20~30년이 흘렀다.

당시 20~30대의 젊은 나이에 수술을 받았던 이들은 이제 중장년층에 접어들었다. 그리고 이 시기, 많은 사람들에게 새로운 눈 건강 문제가 찾아온다. 바로 백내장이다.

백내장은 나이가 들면서 누구에게나 나타날 수 있는 매우 흔한 질환이다. 보통 50대 이후부터 수정체가 서서히 혼탁해지며 시야가 뿌옇게 보이거나, 눈부심과 시력 저하 같은 증상이 나타난다. 이때 가장 효과적인 치료법이 백내장 수술이다.

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최근에는 백내장 수술을 받는 환자 중 과거 라식, 라섹 등을 받은 환자분이 늘고 있다. 젊은 시절 시력교정 수술을 받았던 세대가 이제 백내장 수술을 고려해야 할 나이가 된 셈이다. 문제는 이들 환자군이 일반 백내장 환자와는 눈의 구조적 특성이 달라 수술을 준비하는 과정에서 좀 더 세심한 검사와 설명이 필요하다.

먼저, 두 수술의 차이를 먼저 짚어볼 필요가 있다. 라식, 라섹 같은 레이저 시력교정술은 각막을 레이저로 깎아 빛이 망막에 정확히 맺히도록 돕는 수술이다. 각막을 통과하는 빛의 굴절을 조절하는 방식이다. 반면 백내장 수술은 혼탁해진 수정체를 제거하고, 그 자리에 인공수정체를 삽입하는 수술이다. 수술 부위와 목적 자체가 다르다.

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그렇다고 시력교정 수술을 받았던 사람이 백내장 수술을 못 받는 것은 아니다. 다만 과거 수술로 눈의 구조와 굴절 상태가 이미 변화된 상태이기 때문에, 백내장 수술을 준비할 때 고려해야 할 부분들이 따로 있다.

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백내장 수술에서 가장 중요한 과정 중 하나는 삽입할 인공수정체의 도수를 정확히 계산하는 일이다. 이 계산은 각막의 굴절 상태, 눈 안 공간의 깊이, 인공수정체가 놓일 위치 등을 종합적으로 반영해 이루어진다.

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그런데 레이저 시력교정술을 받은 눈은 각막 중심부가 평평해지고, 중심부와 주변부의 굴절 상태가 서로 달라진다. 문제는 일반적인 검사 장비가 각막의 여러 지점을 측정해 평균값을 내거나, 각막 앞면과 뒷면의 일정한 비율을 가정하는 방식을 써왔다는 점이다. 이 과정에서 실제 시력에 가장 중요한 중심부보다 주변부 정보가 더 크게 반영되거나, 변형된 앞뒤면 비율이 제대로 반영되지 않는 경우가 생길 수 있다. 그 결과 각막 굴절력이 실제보다 높게 계산되거나, 인공수정체 도수 예측에 오차가 발생할 가능성이 있다.

이런 오차는 백내장 수술 후 원했던 시력과 실제 결과 사이에 차이를 만들 수 있다. 또한 레이저 시력교정술은 각막 바깥쪽 표면만을 변화시키는 수술이라, 각막 앞면과 뒷면이 원래 가지고 있던 균형 자체가 달라진다. 이 때문에 일반적인 도수 계산 공식만으로는 실제 눈 상태가 충분히 반영되지 않을 수 있고, 특수 공식과 추가적인 계측이 특히 중요해진다.

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과거 시력교정 수술을 받은 경험이 있다면, 백내장 수술을 계획할 때 이 사실을 반드시 담당 의료진에게 알리는 것이 중요하다. 정밀한 각막 및 안구 계측, 그리고 시력교정술 이력을 고려한 특수 공식 적용을 통해 도수 오차를 최소화할 수 있다. 도움말=온누리스마일안과 김지선 원장