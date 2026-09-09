베트남서 한국인 식당 주인 살해한 한국인 2명, 무기징역·징역 20년

법정에 선 피고 김 모씨(긴 머리)와 강 모씨. 사진출처=단트리

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 장종호 기자] 베트남 호찌민시에서 한국인 남성 2명이 한국인 식당 주인을 폭행해 숨지게 한 혐의로 각각 무기징역과 징역 20년을 선고받았다.

단트리 등 현지 매체들에 따르면 호찌민시 법원은 살인 혐의로 기소된 한국인 김 모(31)씨에게 무기징역을, 강 모(30)씨에게 징역 20년을 선고했다.

사건은 2024년 12월 28일 새벽 호찌민시 쩐흥다오 거리에 있는 한 식당에서 발생했다.

Advertisement

당시 A씨를 비롯한 한국인 일행은 식당에서 술을 마시며 노래방을 이용하고 있었다. 새벽 2시 30분쯤 A씨가 노래방 내부의 LED 화면을 건드려 고장 냈고, 식당 직원이 수리비를 요구하면서 양측 사이에 말다툼이 시작됐다.

식당 주인과 매니저가 상황을 해결하기 위해 노래방으로 올라오면서 양측의 충돌은 몸싸움으로 번졌다. 매니저는 경찰에 신고했고, 일행 가운데 한 명은 친구 김씨에게 연락해 "일행에게 문제가 생겼다"는 취지로 알렸다.

Advertisement

당시 인근에서 술을 마시고 있던 김씨는 함께 있던 강씨에게 동행을 요청했고, 두 사람은 식당으로 향했다.

Advertisement

이들이 현장에 도착했을 당시에는 이미 현지 경찰과 보안요원들이 식당에 와 있던 것으로 전해졌다.

Advertisement

김씨는 경찰이 가지고 있던 고무봉을 빼앗아 강씨와 함께 노래방으로 들어갔고, 이후 두 사람은 문을 잠근 채 식당 주인과 매니저를 공격한 것으로 조사됐다.

또한 김씨는 식당 안에 있던 아산화질소 가스통으로 식당 주인의 머리를 여러 차례 가격한 것으로 파악됐다. 식당 주인은 머리를 크게 다친 뒤 쓰러졌고, 경찰이 방 안으로 들어갔을 때는 이미 숨진 상태였다. 당시 함께 폭행을 당한 식당 매니저 역시 크게 다쳤으며, 법원 기록상 영구적인 신체 장애율이 87%에 이르는 중상을 입었다.

Advertisement

재판에서 김씨는 피해자들을 공격한 사실은 인정하면서도 사건 당시 상황을 명확하게 기억하지 못한다고 주장했다. 그는 친구들이 왜 곤란한 상황에 처했는지도 모른 채 연락을 받고 현장에 갔다며 "사건 당시 술에 취해 제정신이 아니었다"는 취지로 진술했다.

재판부는 피고인들의 범행 수법이 매우 폭력적이었다고 판단했다. 특히 피해자 가운데 한 명이 사망하고 다른 한 명도 중상을 입은 점을 고려해 중형을 선고했다.

김씨에게 더 무거운 형이 내려진 것은 그가 강씨에게 함께 식당으로 가자고 제안하고 범행에 가담한 점 등이 고려된 것으로 전해졌다.

Advertisement

재판부는 두 피고인에게 피해자 측에 대한 배상도 명령했다. 두 사람은 숨진 식당 주인 이 모씨 유족에게 52억동(약 2억 7000만원), 중상을 입은 식당 매니저 이 모씨에게 31억동(약 1억 6000만원)을 공동으로 배상해야 한다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com