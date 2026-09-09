축제 중 폭죽 폭발, 건물 무너져…최소 10명 사망·60여 명 부상

폭죽 폭발 사고 이후 모습. AFP연합뉴스

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[스포츠조선 장종호 기자] 멕시코에서 축제 도중 폭죽 등 불꽃놀이용 화약류가 폭발해 최소 10명이 숨지고 64명이 다치는 사고가 발생했다.

CNN 등 외신들에 따르면 5일(이하 현지시각) 밤 멕시코 중부 멕시코주 테마스칼싱고의 산타마리아 칸체스다 지역에서 수호성인인 '빛의 성모'(Nuestra Senora de la Luz)를 기리는 종교 축제가 진행되던 중 폭발사고가 발생했다.

폭발은 산타마리아 칸체스다 성당 인근 건물에 보관돼 있던 불꽃놀이용 화약류가 터지면서 발생한 것으로 당국은 보고 있다.

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강한 폭발로 건물 일부와 벽이 무너졌고, 현장에 있던 사람들이 잔해에 깔리면서 인명 피해가 커졌다.

멕시코주 당국은 6일 오전 기준 사고로 10명이 숨지고 64명이 다쳤다고 밝혔다. 부상자 가운데는 성직자 2명도 포함된 것으로 전해졌다.

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사고 직후 촬영된 영상에는 폭발 현장 주변이 짙은 연기와 잔해로 뒤덮인 모습과 함께 주민들이 무너진 구조물 주변을 돌아다니며 생존자를 찾는 모습이 담겼다. 일부 피해자들은 무너진 구조물 아래에 갇혔던 것으로 알려졌다.

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정확한 폭발 원인은 아직 확인되지 않았다. 멕시코주 검찰은 폭죽류가 어떻게 보관돼 있었는지 등을 포함해 사고 경위를 조사하고 있다.

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장종호 기자 bellho@sportschosun.com