신경세포 살리는 단백질, 패혈증 치료 가능성 확인…생존율 20%→60%

중환자실에서 의료진이 환자를 돌보고 있는 모습.

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[스포츠조선 장종호 기자] 고려대 안산병원 감염내과 박대원·석혜리 교수 연구팀이 신경세포의 생존과 성장을 돕는 단백질을 패혈증 치료에 활용할 수 있는 가능성을 확인하고 관련 기술의 특허 등록을 마쳤다.

오는 13일 '세계 패혈증의 날'을 앞두고, 뚜렷한 근본 치료제가 부족한 패혈증의 새로운 치료 전략으로 이어질 수 있을지 주목된다.

세계보건기구(WHO)에 따르면, 전 세계에서 매년 약 4890만 명의 패혈증 환자가 발생하고 이 가운데 약 1100만 명이 사망하는 것으로 추산된다. 우리나라에서도 패혈증으로 인한 사망 부담이 적지 않다. 통계청의 2024년 사망원인통계에 따르면, 패혈증으로 인한 사망자는 7730명으로 전체 사망원인 중 10위였다.

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패혈증은 세균 등 병원체 감염에 대한 면역반응이 통제되지 않으면서 정상 장기까지 손상시키는 위중한 질환이다. 적절한 치료를 받지 못할 시에는 짧은 시간 안에도 상태가 급격히 악화될 수 있어 신속한 진단과 치료가 중요하다.

현재 패혈증 치료는 감염 원인을 제거하기 위한 항생제 투여와 함께 수액 공급, 승압제 투여, 호흡기 치료 등 장기 기능을 보존하기 위한 집중치료를 중심으로 이루어진다. 그러나 패혈증의 핵심 병태생리인 조절되지 않는 면역반응 자체를 표적으로 하는 치료법의 개발은 여전히 과제로 남아 있다.

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이에 박 교수팀은 뇌유래 신경성장인자(BDNF)의 항염증 작용에 주목해 이를 패혈증 치료에 활용할 수 있는 가능성을 연구했다. BDNF는 주로 신경세포의 생존과 성장에 관여하는 신경영양인자로 알려져 있으나 최근에는 염증반응 조절에 관여하는 AMPK 신호 경로와도 연관된 것으로 보고되고 있다.

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연구팀은 리포폴리사카라이드(Lipopolysaccharide, LPS)를 처리해 염증반응을 유도한 대식세포에 BDNF를 투여하고 그 효과를 분석했다. LPS는 면역세포에서 강한 염증반응을 유도해 세균 감염에 따른 염증반응을 재현하는 실험에 널리 활용된다.

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분석 결과, BDNF 처리군에서는 AMPK의 활성화 지표인 pAMPK가 증가했으며 TNF-α, IL-6, IL-1β 등 주요 염증성 물질의 발현은 감소했다. 또한 패혈증을 유발한 동물실험에서는 BDNF를 투여하지 않은 군의 생존율이 20%에 그친 반면, BDNF 투여군은 60%로 나타났다. BDNF 투여군에서는 염증성 물질인 TNF-α 수치도 감소했다.

석혜리 교수는 "이번 특허 내용은 기존에 신경계에서 주로 연구돼 온 BDNF의 활용 범위를 패혈증 치료 영역으로 확장했다는 데 의미가 있다"며 "다만 현재까지는 세포 및 동물 실험 단계로, 실제 환자 치료에 활용하기 위해서는 추가적인 연구가 필요하다"고 설명했다.

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박대원 교수는 "BDNF가 패혈증의 과도한 염증반응을 조절하고 생존율을 높일 수 있는 가능성을 확인했다"며 "이번 특허를 토대로 BDNF의 작용기전과 치료 가능성을 보다 면밀하게 검증해 새로운 패혈증 치료 전략으로 발전시킬 수 있도록 후속 연구를 이어가겠다"고 말했다.

한편, 매년 9월 13일은 '세계 패혈증의 날'로 패혈증에 대한 인식을 높이고 조기 발견과 치료의 중요성을 알리기 위해 제정됐다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com

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