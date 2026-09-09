"전자담배 사용, 니코틴 노출 높을수록 황반변성 발병 위험 증가"

자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 최근 조사에 따르면 우리나라 성인의 전자담배 사용률이 꾸준히 증가하고 있다.

궐련형 전자담배 사용률은 2019년 5.1%에서 2025년 9.9%로 91% 증가했으며, 액상형 전자담배 역시 같은 기간 1.0%에서 6.7%로 73% 증가했다. 전자담배가 일반 담배보다 덜 해롭다는 인식에 따른 결과로 보여진다.

하지만 장기간 사용했을 때 눈 건강에 어떤 영향을 미치는지에 대해서는 아직 충분히 밝혀지지 않았다. 특히 노화와 함께 중심 시력을 떨어뜨리는 대표적인 망막질환인 연령관련 황반변성과 전자담배 사용의 관계를 살펴본 대규모 연구는 부족한 실정이다.

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이런 가운데 최근 고려대학교 안암병원 안과 김동현 교수 연구팀이 전자담배를 단독으로 사용할 경우 소변 코티닌 수치가 높을수록 황반변성 발병 가능성이 증가하는 경향을 보인다는 것을 확인했다.

연구팀은 2016년부터 2021년까지 질병관리청 국민건강영양조사에 참여한 40세 이상 성인 7780명을 분석했다. 흡연력과 전자담배 사용 여부를 바탕으로 연구 대상자를 비흡연자, 과거 연초 흡연자, 전자담배 단독 사용자로 분류하고, 각 집단의 니코틴 노출 정도와 전신 염증 상태, 산화스트레스 수치 등 관련 생체지표를 비교 분석했다.

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연구결과, 전자담배 단독 사용자는 비흡연자에 비해 니코틴 노출 수준이 현저하게 높았다. 또한, 과거 연초 흡연자와 전자담배 단독 사용자는 비흡연자보다 전신 염증 상태를 반영하는 지표인 hsCRP 수치가 유의하게 높은 것으로 나타났다. 반면, 망막색소상피세포와 망막 조직 손상을 유발하는 산화스트레스 수치는 각 집단 간 유의한 차이를 보이지 않았다.

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연구팀은 전자담배 단독 사용자만을 대상으로 니코틴 노출 정도와 황반변성의 관계를 분석했다. 그 결과, 체내 니코틴 노출 정도를 평가하는 소변 코티닌 농도가 높아질수록 초기 황반변성 발생 가능성이 점자 증가하는 경향이 나타났다. 코티닌 농도를 세 구간으로 나눠 살펴봤을 때 황반변성 유병률은 가장 낮은 군에서 5.8%, 중간 군에서 7.8%, 가장 높은 군에서 8.4%로 증가했다.

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김동현 교수는 "연구를 통해 전자담배 단독 사용자에서 니코틴 노출 수준이 높아질수록 황반변성 발병 가능성이 증가하는 경향이 관찰됐다는 점에 주목할 필요가 있다"며 "전자담배가 눈 건강에 미치는 장기적인 영향을 확인하기 위해 보다 장기간에 걸친 추적 연구가 필요하다"고 말했다.

이어 "전자담배가 일반 담배보다 상대적으로 안전하다는 인식이 있지만, 니코틴을 포함한 다양한 물질에 노출될 수 있다는 점에서 장기적인 건강 상태에 끼치는 영향을 살펴볼 필요가 있다"고 덧붙였다.

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김동현 교수의 이번 논문은 공중보건 분야 국제 학술지 'BMC Public Health'에 최근 게재됐다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com