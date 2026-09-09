한·불 수교 140주년…코스맥스·로레알 그룹, 차세대 뷰티 혁신 위한 업무협약 체결

◇지난 8일(현지시간) 프랑스 파리에서 열린 코스맥스-로레알 그룹 MOU 체결식에 참석한 니콜라 포리시에 프랑스 유럽외교부 통상 특임장관, 니콜라 이에로니무스 로레알그룹 CEO, 최경 코스맥스 대표(부회장), 김정관 산업통상부 장관(왼쪽부터). 사진제공=코스맥스

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코스맥스와 로레알 그룹(이하 로레알)이 차세대 뷰티 혁신을 위한 업무협약(MOU)을 체결하고, 미래 글로벌 뷰티 시장을 위한 협력 강화에 나선다.

한·불 수교 140주년을 기념하는 양국 정상회담을 계기로 체결된 3건의 비즈니스 MOU 중 하나인 이번 협약은 지난 8일 오후(현지시간) 한·불 경제인 회담 직후 오텔 드 마리니(영빈관)에서 김정관 산업통상부 장관과 니콜라 포리시에(Nicolas Forissier) 프랑스 유럽외교부 통상 특임장관 등 양국 주요 인사가 참석한 가운데, 최경 코스맥스 대표(부회장)과 니콜라 이에로니무스(Nicolas Hieronimus) 로레알 그룹 CEO가 직접 서명식을 진행했다.

코스맥스와 로레알은 지난 2004년부터 파트너십을 맺고 제품을 공급한 이래 20년 이상 협력 관계를 이어왔다. 이후 양사는 단순 제품 공급 관계를 넘어 연구·개발 분야로 협력을 확대해 왔다. 지난 2023년에도 피부 마이크로바이옴 원료 공동 연구 및 지속가능한 친환경 제형 개발을 위한 업무협약을 체결한 바 있다.

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이번 협력은 크게 세 가지 분야를 중심으로 추진된다. 주요 협력 분야는 ▲글로벌 제품 개발 : 로레알의 뷰티 과학 및 소비자 인사이트를 바탕으로, 글로벌 확장을 위한 제품 공동 연구·개발 ▲혁신 원료 : 혁신적인 화장품 원료 및 유효 성분 발굴 및 개발 ▲ 제형 혁신 : 한국 뷰티 시장과 소비자 트렌드에서 영감을 얻은 새로운 제형과 제품 포맷 개발 등이다.

양사는 이번 업무협약이 양국의 강점을 결합하여 글로벌 차세대 뷰티 혁신을 가속화하는 중요한 이정표가 될 것으로 기대하고 있다.

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최경 코스맥스 부회장은 "한·불 수교 140주년을 맞아 한국을 대표하는 화장품 기업으로서 로레알과 새로운 협력의 장을 열게 돼 매우 영광스럽다"며 "지난 20여 년간 양사가 쌓아온 신뢰와 협력을 기반으로, K뷰티가 이끄는 차세대 혁신을 함께 만들어 나가겠다"고 강조했다.

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로레알 니콜라 이에로니무스 CEO는 "뷰티는 양국 문화를 잇는 살아있는 가교이자 전략적 핵심 산업"이라며, "올해 한·불 수교 140주년을 맞이하여 코스맥스와의 파트너십을 더욱 깊이 있게 다지게 되어 매우 자랑스럽다. 긴밀히 협력하고 양사의 강점을 결합하여 뷰티의 미래를 함께 다지고 전 세계 소비자들에게 새로운 차원의 뷰티 경험을 선사하겠다"고 덧붙였다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com