"익숙한 듯 색다른 맛"…요아정, 가을 신메뉴 선보여

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요아정이 가을 시즌 메뉴를 선보인다고 8일 밝혔다. 제철 무화과에 아이스 고구마 맛탕, 호박인절미 등 익숙한 식재료를 새로운 방식으로 조합한 메뉴다.

대표 메뉴인 '아이스 고구마 맛탕'은 최근 일본에서 한국인 관광객 등을 중심으로 인기를 얻고 있는 메뉴로, 아이스 고구마 맛탕을 한입 크기의 큐브 형태로 재해석했다. 요아정은 무화과와 고구마 맛탕을 결합한 '무화과가 달콤하구마'도 선보인다. 상큼한 사과 소스에 제철 무화과와 아이스 고구마 맛탕을 더해 고구마의 달콤한 맛과 무화과의 산뜻한 풍미를 함께 즐길 수 있도록 했다.

제철 무화과 자체의 맛을 강조한 메뉴도 있다. '허니 무화과 몽땅'과 '허니 무화과 그릭의 정석'에는 무화과를 두 배로 넣고 진한 벌집꿀을 더했다. 가을철 무화과의 계절성을 살린 요아정의 대표 시즌 메뉴다.

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전통 간식인 인절미는 현대적인 디저트로 재해석했다. '호박인절미빠작하구마'는 호박인절미와 아이스 고구마 맛탕에 연유를 더한 메뉴다. 신규 MD 상품 '요아정쫀득폭신호박인절미'는 강원도 고성 찹쌀을 사용해 쫀득한 식감을 살리고 카스테라 가루를 더해 폭신하고 포슬포슬한 식감을 강조했다.

요아정 관계자는 "가을을 맞아 제철 무화과를 중심으로 요거트 아이스크림과 최근 주목받는 디저트 소재를 조합해 새로운 시즌 메뉴를 선보이게 됐다"고 말했다.

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김세형 기자 fax123@sportschosun.com