"교수 아빠와 여성 제자, 10년 불륜"…두 딸이 86페이지 폭로문 공개

자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 중국의 한 대학 교수가 자신의 제자와 약 10년간 부적절한 관계를 이어왔다는 주장이 제기돼 논란이 일고 있다.

폭로는 해당 교수의 두 딸이 한 것으로, 이들은 관련 내용을 담은 86쪽 분량의 입장문을 공개했다.

폭로문에는 두 사람의 사적인 관계뿐 아니라 연구비 유용과 학술 부정 의혹까지 담겼으며, 대학 측은 공식 조사에 착수했다.

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홍콩 매체 사우스차이나모닝포스트에 따르면 우한대 화학·분자과학대학 교수 출신으로 현재 안후이대 부총장을 맡고 있는 A씨(47)와 그의 옛 박사과정 제자인 여성 B가 있다.

A의 두 딸인 20세와 15세 자매는 최근 온라인에 86쪽 분량의 문서를 공개하고 아버지와 B가 2016년부터 부적절한 관계를 이어왔다고 주장했다. 자매가 공개한 문서에 따르면 두 사람의 관계를 처음 알게 된 것은 2018년이었다. 당시 두 자매는 각각 12세와 7세였다. 이들은 이 시기에 아버지와 B가 일본 애니메이션 '명탐정 코난'의 등장인물을 온라인 프로필 사진으로 사용하고 있는 것을 발견했다고 주장했다.

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폭로글에는 A가 코난 캐릭터를, B가 하이바라 아이 캐릭터를 사용했다는 내용도 담겼다.

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두 자매는 아버지가 가족과 함께 휴가를 보내는 중에도 B의 연락을 받으면 빠르게 답했으며, B가 자신들의 어머니에게 보낸 도발적인 문자 메시지를 직접 목격하기도 했다고 주장했다.

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또한 B는 2023년 대학 동료와 결혼한 뒤에도 아버지와의 관계를 이어갔다고 자매는 전했다.

폭로문에 따르면 A는 약 2년 전 가족을 떠났고, 이후 두 딸의 어머니가 혼자 대출을 감당하면서 두 자녀를 돌봤다. 자매는 이 과정에서 어머니가 체중이 약 15㎏ 줄었다고 주장했다.

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큰딸은 이후 아버지를 직접 만나 매달 5000위안(약 100만원)의 양육비를 지급하는 내용의 합의서에 서명하도록 했다고 밝혔다. A의 연간 수입은 100만 위안(약 2억원)을 넘는다고 자매는 주장했다.

문제가 된 폭로문에는 두 사람의 사생활에 대한 주장뿐 아니라 연구비와 학술 활동과 관련한 의혹도 포함됐다.

자매는 A와 B가 대학 연구비를 개인적인 용도로 사용했다고 주장했으며, B가 다른 연구자들의 연구 성과와 논문 저자 순서를 부당하게 가져갔다는 의혹도 제기했다.

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또 A가 B의 논문 작성 등을 사실상 대신해줬으며, B가 국제 학술지 논문에서 다른 학생들의 제1저자 권리를 침해했다는 주장도 폭로문에 담겼다. 다만 이 같은 학술 부정 및 연구비 유용 의혹은 현재 대학 측의 조사가 진행 중인 사안으로, 사실로 확정된 것은 아니다.

B는 2018년 박사학위를 받은 뒤 2020년 부교수로 승진했고 이듬해 교수에 임용된 것으로 알려졌다. 이후 중국의 국가급 인재 지원 프로그램의 젊은 인재로 선정되기도 했다.

우한대는 최근 관련 신고 자료를 접수, 조사에 착수했다고 밝혔다. 안후이대 역시 A와 관련한 문제를 조사하고 있다고 확인했다.

두 대학은 조사가 끝난 뒤 결과를 공개하겠다는 입장을 밝힌 것으로 전해졌다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com