KB골든라이프, 30일까지 '비발디파크 정상에서 즐기는 파크골프 데이' 이벤트 진행

최근 파크골프를 즐기는 시니어들이 늘고 있는 가운데, KB국민은행이 오는 30일까지 '비발디파크 정상에서 즐기는 파크골프 데이' 이벤트를 진행한다.

KB국민은행의 대표 시니어 브랜드 'KB골든라이프'와 비발디파크가 협업해 마련된 이번 이벤트는 만 40세 이상 개인고객 대상으로, KB스타뱅킹에서 모임 총무가 이벤트에 응모한 후 KB모임통장 서비스에서 ▲모임원 4명 이상 구성 및 연결 ▲이벤트 기간 중 모임계좌에 20만원 이상 모으기 조건을 모두 충족하면 참여할 수 있다.

참여 조건을 모두 충족한 고객 가운데 100명을 추첨해 ▲비발디파크 파크골프 이용권 4장(곤돌라 탑승권 포함)을 제공한다. 또한 이벤트 기간 중 KB모임통장 잔액 증가액이 가장 큰 고객 2명에게는 150만원 상당의 '히토미혼마 5스타 파크골프채 풀세트'를 증정한다.

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KB국민은행 관계자는 "이번 이벤트는 국내 대표 민간 파크골프장인 비발디파크 파크골프장과 함께 시니어 고객의 여유로운 여가 활동을 응원하고자 마련했다"며, "앞으로도 KB골든라이프를 중심으로 시니어 고객의 일상에 실질적인 도움이 되는 금융·비금융 혜택을 지속 확대해 나가겠다"고 말했다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com