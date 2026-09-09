세무회계 여솔, 英 AXIA와 맞손…스포츠·엔터 국제세무 시장 공략

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여솔이 영국의 스포츠·미디어·엔터테인먼트 전문 기업과 손잡고 국제 세무·회계 시장 공략에 나선다. 여솔은 세무?회계 및 전문 컨설팅 서비스를 제공하는 세무회계 전문 사무소다.

9일 여솔은 지난 4일 영국에 본사를 둔 AXIA Sports and Media Group Ltd(이하 AXIA)와 업무협약(MOU)을 체결했다. 협약은 스포츠 선수와 아티스트, 콘텐츠 산업 종사자 등 글로벌 활동이 늘고 있는 고객을 대상으로 국가 간 세무·회계 자문 역량을 강화하기 위해 마련됐다. AXIA는 영국·미국·UAE에 거점을 두고 스포츠 선수와 음악·방송·영화 산업 종사자, 디지털 크리에이터 등을 대상으로 국제 회계·세무와 비즈니스 매니지먼트 서비스를 제공하는 기업이다.

양사는 이번 협약을 바탕으로 한국을 비롯해 영국·아랍에미리트(UAE) 등에서 활동하는 프로스포츠 선수와 아티스트, 콘텐츠 업계 종사자 등을 대상으로 크로스보더 세무·회계 자문에 협력한다.

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여솔은 스포츠·엔터테인먼트 전문 서비스인 '셰르파포유(SHERPA FOR YOU)'를 운영하며 프로스포츠 선수와 연예인 등 일반 기업·개인과 다른 소득 구조를 가진 고객을 대상으로 세무 서비스를 제공하고 있다. 최근 해외에서도 소득이 발생하는 고객을 위한 국제조세 전문 서비스 '택스 패스포트(TAX PASSPORT)'를 선보이며 국제 세무 분야로 서비스를 확대하고 있다.양사는 앞으로 구체적인 협력 사업을 단계적으로 발굴하고 스포츠·미디어·엔터테인먼트 산업을 중심으로 국제 세무·회계와 비즈니스 매니지먼트 분야의 협력 범위를 확대할 예정이다.

방준영 세무회계 여솔 대표 세무사는 "스포츠 선수와 엔터테인먼트 종사자의 활동 무대가 빠르게 글로벌화하면서 세무 역시 한 국가 안에서만 해결하기 어려운 영역이 되고 있다"며 "셰르파포유와 택스 패스포트를 통해 축적해온 전문성을 바탕으로 AXIA와 협력해 국내외 고객을 보다 전문적으로 지원할 수 있는 글로벌 자문 네트워크를 확대하겠다"고 말했다.

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김세형 기자 fax123@sportschosun.com