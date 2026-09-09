전 프로야구 선수, 20대 여성 추행 혐의 체포…"음란한 목적 없었다" 부인

자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 일본 프로야구 소프트뱅크 호크스에서 뛰었던 전직 선수가 자신의 집에서 20대 지인 여성을 상대로 동의 없이 신체를 만지는 등 음란한 행위를 한 혐의로 경찰에 체포됐다. 피의자는 경찰 조사에서 행위 자체에 대해서는 일부 인정하면서도 음란한 목적은 없었다며 혐의를 부인하고 있다.

TBS 등 일본 매체들에 따르면 후쿠오카현 경찰 가스가서는 9일 비동의 음란행위 혐의로 전 소프트뱅크 호크스 선수이자 여자 야구팀 '규슈 허니스' 대표 겸 감독인 미야지 가쓰히코(55)를 체포했다.

용의자 미야지는 후쿠오카현 오노조시 자택에서 지난달 17일 오후 10시 20분부터 다음 날인 18일 오전 6시 55분쯤까지 20대 지인 여성에게 동의 없이 음란한 행위를 한 혐의를 받고 있는 것으로 전해진다.

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경찰에 따르면 미야지는 여성의 속옷 안에 손을 넣어 신체를 만지고 입술에 키스한 것으로 조사됐다.

사건은 피해 여성이 지난달 21일 경찰에 피해 사실을 알리면서 드러났다.

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미야지는 경찰 조사에서 혐의를 전면 인정하지 않고 있다.

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그는 "결과적으로 음란한 행위였을 수도 있지만 결코 음란한 목적은 아니었다"는 취지로 진술한 것으로 전해졌다.

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경찰은 피해 여성의 진술과 관계자 조사 등을 토대로 정확한 사건 경위와 당시 상황을 추가로 확인할 방침이다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com