KBL 신인상 이어 태극마크까지…우리다문화장학재단 3년 특기장학생 '에디 다니엘', 아시안게임 국가대표 발탁

◇지난 7월 충남 천안YMCA에서 열린 2026 우리다문화장학재단 장학금 전달식 '우리누리 웰컴데이'에 참석한 다니엘 선수. 사진제공=우리다문화장학재단

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우리금융그룹 우리다문화장학재단 특기장학생인 서울SK나이츠 에디 다니엘 선수가 '2026 아이치·나고야 아시안게임' 국가대표로 출전한다.

고졸 선수 중 최초로 KBL'신인 식스맨상'을 수상하며 실력을 인정받은 에디 다니엘은 2024년부터 올해까지 3년 연속 특기장학생으로 선정돼 국가대표로 성장하는 여정을 함께해 왔다.

다른 장학생들의 활약도 이어지고 있다. 역도 김태양 선수는 전국남자역도선수권대회 3관왕과 최우수선수상을 차지했으며, 유도 장미르 선수와 육상 송재연 선수는 전국소년체육대회에서 각각 금메달과 2관왕에 올랐다. 이 밖에도 육상 이유미 선수와 탁구 김대환 선수도 각종 전국대회에서 성과를 거두며 자신의 꿈을 키워가고 있다.

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이지현 우리다문화장학재단 부부장은 "에디 다니엘 선수처럼 다문화 청소년들이 자신의 재능을 발견하고 꿈을 향해 계속 도전할 수 있도록 특기장학을 이어가고 있다"며 "앞으로도 스포츠를 비롯한 다양한 분야에서 아이들의 가능성이 결실을 맺을 수 있도록 꾸준히 지원하겠다"고 말했다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com