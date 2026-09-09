90년 전 그림 속에 '스마트폰'?…손에 든 물건 정체

그림출처=미국 우정국

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[스포츠조선 장종호 기자] 약 90년 전 그려진 벽화 속에서 스마트폰과 흡사한 물건을 들고 있는 인물의 모습이 온라인에서 다시 화제가 되고 있다.

일부 네티즌들은 '시간여행자가 아니냐?'는 의구심을 표하고 있지만 전문가들은 일축하고 있다.

논란의 작품은 이탈리아계 미국인 화가 움베르토 로마노가 1937년 완성한 벽화 '미스터 핀촌과 스프링필드의 정착(Mr. Pynchon and the Settling of Springfield)'이다.

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작품에는 17세기 매사추세츠만 식민지 시절의 스프링필드와 당시 이 지역에 살던 원주민, 영국 식민지 개척민들의 모습이 담겨 있다.

그런데 그림 속 원주민 남성이 작은 직사각형 물체를 눈앞에 들고 바라보는 모습이 현대인이 스마트폰을 들여다보는 장면과 놀랍도록 닮아 있다.

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물체의 뒷면은 짙은 색으로 표현돼 있고 가장자리에는 금속처럼 반짝이는 부분까지 있어 얼핏 보면 오늘날의 스마트폰을 연상시킨다.

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이 때문에 온라인에서는 "1937년 그림에서 스마트폰이 발견됐다"거나 "시간여행자가 있었던 것 아니냐"는 등의 반응이 이어지고 있다.

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하지만 20세기 후반 들어 출시된 휴대전화가 당시 존재했을 리는 만무하다.

그렇다면 원주민 남성이 들고 있는 물건은 무엇일까. 가장 설득력 있는 설명은 '거울'이다.

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뉴욕포스트 등 미국 매체들에 따르면 작가이자 역사학자인 대니얼 크라운은 과거 해당 물체가 거울일 가능성을 제기했다. 당시 유럽인들이 북미 원주민들과 교역하면서 거울과 같은 반짝이는 물건을 거래했다는 역사적 배경도 근거로 제시됐다.

실제로 그림 속 남성은 물체를 얼굴 앞에 세워 놓고 바라보고 있다.

즉, 해당 벽화는 역사적 미스터리라기보다 시대에 따른 시각적 착시와 상상력이 만들어낸 해프닝에 가깝다는 평가다.

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장종호 기자 bellho@sportschosun.com