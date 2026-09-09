코레일, 철도 중심 지역관광 활성화 워크숍 개최

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한국철도공사(코레일)가 대전 본사에서 '철도 중심 지역관광 활성화' 워크숍을 개최했다고 9일 밝혔다. 워크숍에는 국토교통부, 행정안전부, 문화체육관광부, 농림축산식품부, 한국관광공사, 한국농어촌공사 등 6개 정부·공공기관을 비롯해 지자체, 여행사 등 34개 기관 80여 명이 참석했다.

코레일에 따르면 워크숍에서는 '지역사랑 철도여행' 상품의 운영 성과를 공유하고 인구감소지역의 철도 관광 활성화 방안을 모색했다.

지역사랑 철도여행은 인구감소지역 활성화를 위해 정부와 공공기관, 지자체가 협력해 열차 운임의 50%를 할인하는 기차 여행상품이다. 올해 7월까지 누적 47만명이 이용, 1318억 원의 생산유발효과를 낸 것으로 코레일은 추산했다.

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워크숍에서는 지역관광 활성화를 위한 철도의 역할과 기관 간 협력방안도 논의 됐다. 코레일은 연말까지 협약 지자체를 확대하고, 역사 내 영상매체와 KTX 매거진 등을 활용해 상품을 적극 알려 나간다는 방침이다.

최은주 코레일 경영부사장은 "지역사랑 철도여행이 국민과 지역을 잇는 대표 관광상품으로 자리잡고 있다"며 "철도와 지역이 함께 상생하는 선순환으로 이어질 수 있도록 관계기관과 협력을 강화해 나가겠다"고 말했다.

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김세형 기자 fax123@sportschosun.com