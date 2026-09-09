'가맹점 지원, 지역 기부 확대' 프랜차이즈 업계, ESG 경영 확산

단순한 제품 구매를 넘어 브랜드의 가치와 진정성을 따지는 가치 중심 소비로 진화하면서 프랜차이즈 업계도 ESG 경영을 확대하고 나섰다. 가맹점 지원의 폭을 확대하거나 지역사회 기부 활동에 적극 나서고 있다. 윤인철 광주대학교 창업학과 교수는 "가격보다 브랜드가 지향하는 사회적·환경적 영향을 중시하는 소비 트렌드가 확대되면서 프랜차이즈 업계도 환경보호, 사회적 책임, 투명한 지배구조 확립을 통해 지속 가능한 성장을 추구하는 방향으로 움직이고 있다"고 말했다.

죽이야기는 최근 양평군종합사회복지관에 야채죽 420㎏을 전달했다. 기부는 지역사회와의 상생을 실천하고 복지관을 이용하는 주민들의 식생활을 지원하기 위해 마련됐다. 전달된 야채죽은 복지관의 사업 계획에 따라 지역 주민을 위한 복지 사업에 활용 될 예정이다. 죽이야기는 앞으로도 지역 복지기관과 연계해 식품 나눔을 비롯한 사회공헌 활동을 지속적으로 전개해 나갈 계획이다.

망향비빔국수는 지역 경제 활성화를 위해 연천지역에서 생산된 식재료룰 구입하는 등 지역 농가를 지원하고 있다. 가맹점의 경우 입지선정을 시작으로 조리 및 운영교육 지원, 부진 점포 클리릭제도 운영, 마케팅 컨설팅 지원 등을 실시하고 있다.

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커피베이는 사회공헌 활동을 ESG경영 일환으로 활용하고 있다. 최근 경기도와 함께 청년 생명사랑 캠페인에 동참했고, 매년 크고작은 지역사회 단체 후원 등으로 나눔 경영을 확대하고 있다. 커페베이는 최근 커피에반하다 브랜드 상표권을 확보, 무인카페 사업을 추진하는 등 유인 매장과 무인 매장을 각각의 브랜드로 운영할 계획이다.

ESG 상생을 통해 협력과 동반 성장을 도와주는 업체도 있다. 프랜차이즈 ERP 리드플래닛 관계자는 "가맹점과 본사와의 원활한 소통이 이뤄져야 협력과 동반성장이 만들어진다"라며 "프랜차이즈 ERP 시스템에 기반을 둔 가맹점 관리 앱은 공지 전달, 고객 피드백 수집 등 가맹점을 운영하는데 있어 필요한 다양한 기능을 제공해 ESG 상생에 필요한 시스템이 되고 있다"고 말했다.

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김세형 기자 fax123@sportschosun.com