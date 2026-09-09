"이번엔 버릇 고치겠다"…상습 절도 손녀 감옥 보낸 조부모

자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 중국의 한 노부부가 자신의 돈과 귀금속을 훔친 손녀를 경찰에 신고했다.

손녀는 "조부모가 당연히 용서해 줄 것"이라고 주장했지만, 조부모는 반복된 절도에 더 이상 관용을 베풀지 않기로 했다. 결국 손녀는 법원에서 징역 6개월과 벌금형을 선고받았다.

홍콩 매체 사우스차이나모닝포스트에 따르면, 중국 신장위구르자치구 타청시에서 조부모와 함께 살던 여성 첸모씨가 절도 혐의로 징역 6개월과 벌금 2000위안(약 40만원)을 선고받았다.

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사건은 지난해 6월 발생했다. 첸씨는 할아버지가 낮잠을 자는 사이 집에 있던 현금 2만 위안과 금 팔찌 1개를 몰래 가져갔다.

첸씨는 훔친 금팔찌를 팔아 2만 7512위안(약 550만원)을 손에 넣었고, 모두 개인적인 용도로 사용한 것으로 조사됐다.

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하지만 첸씨는 수사 과정에서 자신이 처벌받지 않을 것이라고 생각했던 것으로 전해졌다.

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그녀는 검찰 조사에서 "내가 가져간 것은 할아버지와 할머니의 돈이니 분명 나를 용서할 것이다. 우리 가족의 사적인 일이므로 책임을 물어서는 안 된다"는 취지로 주장했다.

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그러나 조부모의 생각은 달랐다.

두 사람은 손녀를 용서하지 않겠다는 뜻을 분명히 했다.

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조부모는 그동안 손녀를 지나치게 감싸면서 오히려 게으르고 쉽게 얻으려는 습관을 갖게 한 것 같다고 토로했다. 특히 이번이 처음이 아니라 과거에도 손녀가 집안의 돈이나 귀중품을 여러 차례 가져갔으며, 훔치는 금액도 점점 커졌다고 진술했다.

결국 조부모는 더 이상 손녀를 감싸기보다 법의 처벌을 통해 자신의 잘못을 깨닫게 해야 한다고 판단했다.

법원은 사건의 경위 등을 종합해 최근 첸씨에게 징역 6개월과 벌금 2000위안을 선고했다.

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장종호 기자 bellho@sportschosun.com