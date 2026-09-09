"300만원 내고 맡긴 줄기세포, 실제 치료에 쓸 수 있었나"…'줄기세포 셀뱅킹' 의혹 수사 촉구

환자의 지방조직에서 분리한 세포를 보관하고 향후 치료에 활용할 수 있다고 안내해 온 이른바 '줄기세포 셀뱅킹' 사업을 둘러싸고 무허가 세포 취급과 보관료 관련 의혹이 제기됐다. 국회의원과 시민단체가 사업자와 관련 병원 관계자 등을 경찰에 고발하면서 실제 세포의 성격과 보관·반출 여부, 사업의 적법성 등에 대한 수사가 이뤄질지 주목된다.

국회 문화체육관광위원회 소속 김재원 의원(조국혁신당)과 시민단체 민생경제연구소는 9일 국회 소통관에서 기자회견을 열고 주식회사 스카이브와 현·전직 대표이사, 서울의 한 관절전문병원 병원장 등 법인 1곳과 개인 4명을 특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반(사기) 등의 혐의로 서울경찰청 금융범죄수사대에 고발했다고 밝혔다.

고발인 측에 따르면 스카이브는 '셀뱅킹'이라는 이름으로 환자의 지방조직에서 세포를 분리해 보관한 뒤 향후 치료가 필요할 경우 협력병원에 제공해 사용할 수 있는 것처럼 설명하며 보관계약을 체결해 왔다는 것이다. 스카이브가 고객들에게 발급한 '줄기세포 보관증서'와 '셀뱅킹 이용신청서' 등에도 보관된 세포를 협력병원에 제공할 수 있다는 취지의 내용이 포함돼 있었다는 것이 고발인 측의 주장이다.

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이 같은 설명과 계약 내용을 믿은 고객들은 1인당 약 300만원의 보관료를 지급한 것으로 고발인 측은 보고 있다. 스카이브가 밝힌 보관 고객이 1만 5000명을 넘어선다는 점을 근거로 전체 보관료 규모를 약 450억원으로 추산됐지만, 정확한 계약자 수와 실제 납부 금액, 피해 규모 등은 향후 수사를 통해 확인될 사안이다.

이번 고발의 핵심 쟁점은 실제로 보관된 세포의 실체와 관리 적정성이다.

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고발장에는 스카이브가 '첨단재생의료 및 첨단바이오의약품 안전 및 지원에 관한 법률'에 따른 세포처리시설 및 인체세포등 관리업 허가를 받지 않았다는 내용이 기재된 것으로 전해진다. 또 식품의약품안전처 조사 과정에서 스카이브 측이 보관 세포를 협력병원에 반출한 사실이 없다는 취지의 입장을 밝힌 것으로 적시됐다.

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민생경제연구소 측은 이날 기자회견에서 환자들이 '줄기세포'로 믿고 맡긴 세포의 실제 성격과, 협력병원 연계 치료 서비스가 구조적으로 실제 가능한 것이었는지를 확인해야 한다고 강조했다. 아울러 환자별 계약 및 결제 내역, 세포의 채취·분리·보관 기록, 협력병원으로의 반출 및 실제 사용 여부, 병원과 스카이브 간의 자금 흐름 등에 대한 수사를 촉구했다.

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보건복지부와 식약처의 관리·감독 과정에 대한 점검 필요성도 제기됐다. 고발인 측은 관련 민원 접수 시기와 그에 따른 조사 및 행정 조치 내역 등을 살펴 사업의 적법성을 따져봐야 한다고 밝혔다.

김재원 의원은 "환자들이 '줄기세포 셀뱅킹'이라는 명목으로 수백만 원을 지불한 사업인 만큼 실제 계약 내용과 세포 보관·반출 현황이 사실과 부합했는지 철저한 확인이 필요하다"며 "수사기관은 병원과 업체의 역할 및 자금 흐름을 규명하고, 관계 부처는 관리·감독 과정에 사각지대가 없었는지 점검해야 한다"고 촉구했다. 또한 "수사와 관계기관의 후속 조치를 지켜보고, 제도적 허점이 확인된다면 국회에서 바로잡겠다"고 강조했다.

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한편, 이번 고발 대상에 포함된 병원장 A씨는 의료법 위반 혐의 등으로 별도의 재판을 받고 있다. 해당 사건을 둘러싸고는 이른바 '대리수술' 의혹과 수술보조 행위의 적법성 등이 쟁점으로 제기돼 왔으며, 피고인 측은 혐의를 부인하고 있다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com