9개 롯데 계열사 참여 '2026 롯데 글로벌 잡페어', 인도네시아서 열려

◇9일 인도네시아 자카르타에 위치한 SMESCO 전시홀에서 '2026 롯데 글로벌 잡페어'가 진행됐다. 사진제공=롯데

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롯데케미칼, 롯데백화점, 롯데마트, 롯데글로벌로지스 등 인도네시아에 진출해 있는 9개 롯데 계열사가 참여한 가운데, 9일 인도네시아 자카르타에서 '2026 롯데 글로벌 잡페어(2026 LOTTE Global Job Fair)'가 진행됐다.

인도네시아 현지 취업준비생 600여 명을 대상으로 롯데그룹 및 계열사의 사업을 소개하고 현직자와의 채용 상담 및 모의 면접 등을 진행하는 한편, 참여 계열사 홍보 부스와 경품 이벤트 등 다양한 참여형 프로그램도 운영했다. 직무 상담에 참여한 디마스 사푸트라씨는 "이번 잡페어를 통해 롯데의 다양한 사업과 직무를 이해할 수 있었고 향후 취업을 준비하는 데 많은 도움이 됐다"고 말했다.

지난해 8월 베트남 하노이에서 처음으로 글로벌 잡페어를 진행한 롯데는 두 번째 개최지로 인도네시아를 선정했다.

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인도네시아는 롯데의 핵심 국가 중 하나로 롯데는 2008년 롯데마트를 시작으로 현재는 12개 계열사가 진출해 유통, 화학, 물류, IT, 건설 등의 분야에서 사업을 영위하고 있다. 지난해 기준 2조원이 넘는 매출을 기록했으며, 인도네시아 현지 임직원 수는 8000명에 달한다. 롯데는 연내 300명을 추가로 채용할 계획이다.

롯데 관계자는 "글로벌 잡페어는 현지 취업준비생들이 여러 롯데 계열사의 사업과 직무를 한자리에서 살펴보고 현직자들과 직접 소통할 수 있도록 마련한 프로그램"이라며 "앞으로도 현지 대학 방문 등 다양한 채용 활동을 통해 롯데와 함께 성장할 글로벌 우수 인재들과의 접점을 넓혀가겠다"고 말했다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com

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