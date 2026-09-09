"기내에 연기 가득" 비행기 승객들 긴급 대피…이틀 전엔 엔진서 불꽃

자료사진 출처=픽사베이

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[스포츠조선 장종호 기자] 호주 시드니공항에서 멜버른으로 향할 예정이던 콴타스항공 여객기 객실에 갑자기 연기가 유입되면서 승객들이 긴급 대피하는 일이 발생했다.

뉴스닷컴 등 현지 매체들에 따르면 7일(이하 현지시각) 밤 시드니공항에 있던 멜버른행 콴타스항공 여객기 객실에 연기가 들어오기 시작했다. 당시 승객들은 기내에서 연기가 눈에 보일 정도로 퍼지는 상황을 지켜봐야 했다.

승객들은 곧바로 항공기에서 대피했고, 해당 항공기는 운항이 취소됐다. 승객들은 다음 날인 8일 오전 다른 항공편에 배정된 것으로 전해졌다.

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조사 결과 연기의 원인은 항공기 자체 문제가 아니었다. 공항에서 항공기를 지상으로 이동시키는 견인차에서 나온 배기가스가 기내로 흘러들어온 것으로 파악됐다.

항공기 정비진의 점검 결과에서도 별다른 기계적 이상이 발견되지 않았다.

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이번 소동은 5일 콴타스항공 여객기가 엔진에서 불꽃이 발생해 긴급 회항한 사건 직후 발생해 승객들의 불안감을 키웠다.

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현지 매체들에 따르면 지난 5일 콴타스항공 QF122편은 뉴질랜드 퀸스타운을 출발해 시드니로 향하던 중 엔진 이상으로 크라이스트처치로 긴급 회항했다.

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당시 승객들은 이륙 직후 항공기 왼쪽 엔진 쪽에서 여러 차례 큰 폭발음이 들렸다고 전했고, 지상에서 이를 지켜본 사람들은 엔진에서 불꽃이 튀는 모습을 목격했다고 증언했다.

콴타스항공은 당시 사고를 '엔진 이상이 의심되는 상황'이라고 설명하면서 조종사들이 상황에 적절하게 대응했다고 밝혔다.

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콴타스항공은 두 사건이 별개의 사안이라는 입장이지만, 불과 이틀 사이 한 항공편에서 엔진 이상이 발생하고 또 다른 항공편에서는 객실에 연기가 유입되면서 승객들의 우려가 커지고 있다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com