경상국립대병원, 서울성모병원과 업무협약…"공공의료·지역필수의료 발전 협력"

[스포츠조선 장종호 기자] 경상국립대학교병원(병원장 화정석)은 8일 오후 1시 가톨릭대학교 서울성모병원(병원장 이지열) 대학본관 2층에서 '의료분야 상호협력을 위한 업무협약'을 체결했다고 밝혔다.

이날 협약식에는 경상국립대학교병원 화정석 병원장, 박은실 진료부문 부원장, 박기수 공공부문 부원장, 김성훈 사무국장, 천윤홍 대외협력실장이 참석했으며, 가톨릭대학교 서울성모병원에서는 이지열 병원장, 신희준 영성부원장, 곽승기 진료부원장, 정낙균 어린이병원장, 김수환 진료협력센터장이 참석했다.

이번 협약은 양 기관이 보유한 의료역량과 경험을 공유하고 의료인력 교류와 다양한 협력사업을 추진함으로써, 공공의료 및 지역필수의료 발전에 기여하기 위해 마련됐다.

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협약에 따라 양 기관은 ▲의료인력의 교류 및 지원 ▲공공의료 및 지역필수의료 관련 경험과 정보 공유 ▲진료·교육·연구·학술 분야 교류 ▲의료취약 분야의 진료역량 강화를 위한 협력 ▲그밖에 양 기관의 발전과 상호 협력을 위해 필요한 사항 등을 공동으로 추진한다.

경상국립대학교병원은 이번 협약을 통해 지역 내 의료취약 분야의 진료역량을 강화하고, 가톨릭대학교 서울성모병원의 풍부한 임상경험과 전문성을 공유하며 실질적인 협력 기반을 구축해 나갈 계획이다.

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화정석 경상국립대학교병원장은 "지역 주민이 필요한 진료를 적기에 받을 수 있는 환경을 만드는 것은 의료계가 함께 풀어가야 할 중요한 과제이다"라며 "양 기관의 교류와 협력이 지역 주민에게 더욱 안전하고 수준 높은 의료서비스로 이어질 수 있도록 실질적인 성과를 만들어 나가겠다"고 말했다.

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이지열 가톨릭대학교 서울성모병원장은 "이번 협약을 통해 양 기관이 그동안 축적해 온 경험과 전문성을 공유하고, 상호 발전할 수 있는 협력관계를 더욱 공고히 하길 기대한다"며 "경상국립대학교병원과 신뢰를 바탕으로 지속적인 협력관계를 구축해 지역 공공의료 강화와 국민 건강 증진에 함께 기여해 나가겠다"고 밝혔다.

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한편, 양 기관은 이번 협약을 바탕으로 의료인력 교류와 지원이 필요한 분야를 구체화하고, 실무협의를 통해 단계적으로 협력사업을 추진할 예정이다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com