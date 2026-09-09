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HL클레무브, 레노버와 자율주행 시장 선점 위한 전략적 파트너십 체결

김지민 기자

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제공=HL그룹
제공=HL그룹

HL그룹의 자율주행 솔루션 전문기업 HL클레무브가 글로벌 IT 기업 레노버와 자율주행 시장 선점을 위해 지난 8일 중국 상하이 레노버 R&D센터에서 레노버와 파트너십을 체결했다고 밝혔다.

협약식에는 HL클레무브 이윤행 사장, 홍대건 CTO, 김성국 CMO를 비롯해 레노버 피터 수(Peter Xu) 부사장, 닉스 루오(Nix Luo) COO 등 양사 주요 관계자들이 참석했다.

이번 협력은 단계별로 나눠 1단계 차량용 AI 고성능컴퓨팅(HPC) 공동개발, 2단계 수주, 3단계 양산, 이 가운데 수주와 양산을 HL클레무브가 전담, 향후 가시화 될 글로벌 완전 자율 주행 시장을 선점한다는 계획이다.

HL클레무브가 전면에 나선 이유는 오랜 기간 축적해온 글로벌 영업력이다.

2012년부터 글로벌 완성차 업체와의 네트워크를 구축해 왔으며, 중국, 북미, 인도 등 주요 글로벌 거점을 기반으로 현지 대응 역량을 강화해 왔다.

또한 자율주행 L2와 L2+에 해당하는 센싱 및 제어 부품을 생산하며 풍부한 양산 경험을 확보하고 있다.

센서와 제어 부품뿐 아니라 자율주행 시스템 통합 역량까지 갖춘 HL클레무브는 2012년부터 현재까지 축적한 다양한 제조 레퍼런스와 약 2,700건의 특허를 기반으로 글로벌 자율주행 솔루션 기업으로 성장해왔다.

이번 파트너십을 통해 HL클레무브는 자사의 기술력과 글로벌 영업 및 생산 역량에 레노버와 손을 잡고 한층 더 차별화된 자율주행 솔루션을 선보인다는 전략이다.

HL클레무브 관계자는 "HL클레무브의 기술력, 영업력, 생산능력에 레노버의 고도화된 자율주행 제어기 설계 역량을 결합하여 글로벌 시장 경쟁력을 높이겠다"며 "고객이 만족할 수 있는 완전 자율 주행 설루션을 빠르게 선보이겠다"고 밝혔다.

레노버 차량용 컴퓨팅 사업부 총괄 피터 수 부사장은 "레노버는AI 컴퓨팅 사업을 L4 자율주행과 ADAS 중심 차량용 컴퓨팅 사업으로 확대하고 있다"며 "HL클레무브의 제조 역량과 글로벌 공급 네트워크를 활용해 신규 시장 진출에 속도를 내겠다"고 전했다.

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