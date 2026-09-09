노동진 수협중앙회장 “변화하는 수산업, 여성 어업인의 힘 반드시 필요”

제공=수협중앙회

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노동진 수협중앙회장이 "생산과 가공, 유통과 판매에 이르기까지 수산업 전반을 이끄는 주역이 여성 어업인"이라며 "변화하고 있는 수산업에 여성의 힘이 반드시 필요하다"고 밝혔다.

9일 서울 HW컨벤션센터에서 열린 제5회 여성 어업인의 날(10월 10일) 기념식에서 환영사를 통해 여성 어업인의 높아진 위상과 역할을 강조하고, 여성 어업인 육성을 위한 지원 확대 필요성을 피력했다.

노 회장은 "여성 어업인이 수산업을 견인하는 핵심 주체로 자리매김하고 있지만, 그동안 여성 어업인의 목소리가 어촌 현장과 정책 과정에 충분히 반영되지 못한 측면이 있다"고 말했다.

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이어 "여성 어업인들이 더욱 다양한 분야에서 역량을 발휘하고, 그 노력에 걸맞은 기회를 보장받을 수 있도록 국가적 차원의 뒷받침이 더욱 확대돼야 한다"고 강조했다.

이날 기념식에는 한국여성어업인연합회 소속 여성 어업인 등 약 2천여 명이 참석해 여성 어업인의 역할과 위상을 되새기고, 수산업 혁신과 어촌 발전을 위한 의지를 다졌다.

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기념식에 참석한 2천여 명의 한국여성어업인연합회 소속 여성 어업인들 역시, 수산업 혁신의 주역이자 도약을 견인하는 핵심으로 제 역할을 다할 것을 다짐했다.

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한편, 노 회장은 황종우 해양수산부 장관과 함께 어촌 공동체 발전에 이바지한 유공자 30명에게 표창하며 그간의 노고를 격려했다.